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Мурманская область. Арктика12.10.17 13:49

Об итогах работы органов прокуратуры Мурманской области по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции за 9 месяцев 2017 года

За истекший период 2017 года органами прокуратуры Мурманской области выявлено свыше 2 тысяч нарушений антикоррупционного законодательства. В целях их устранения внесено свыше 700 актов прокурорского реагирования, в том числе внесено 277 представлений, 248 лиц наказано в дисциплинарном порядке. По представлениям прокуроров в связи с грубыми нарушениями, допущенными при предоставлении сведений о доходах, а также за совершение коррупционного преступления прекращены полномочия 2-х депутатов представительных органов местного самоуправления, 1 сотрудника муниципального учреждения здравоохранения и прекращены полномочия лица, замещавшего государственную должность Мурманской области.

Прокурорами направлено в суды 18 заявлений на общую сумму причиненного ущерба, превышающую 27 млн. рублей.

По материалам прокурорских проверок следственными органами возбуждено 9 уголовных дел.

По итогам прокурорских проверок исполнения законодательства о противодействии коррупции 58 лиц привлечено к административной ответственности с назначением штрафов в сумме 1 415 тыс. рублей, реально в бюджеты с учетом штрафов, назначенных в 2016 году, направлено 1158 тыс. руб.

Вопросы предотвращения и пресечения нарушений антикоррупционных обязанностей, запретов, правоограничений, правил служебного поведения на государственной (муниципальной) службе являются приоритетным направлением прокурорской деятельности. Этим обусловлено выявление трети всех нарушений антикоррупционного законодательства в указанных сферах.

В текущем году проверкам подвергнуты органы внутренних дел, пенсионного фонда, налоговые органы, СУ СК России по Мурманской области, УФСИН России по Мурманской области, органы государственной власти Мурманской области, а также органы местного самоуправления. Проверки сведений о доходах и расходах проведены в отношении лиц, замещающих государственные должности Мурманской области и Мурманской областной Думы. Во всех указанных органах выявлены нарушения требований федерального законодательства о противодействии коррупции.

На постоянной основе осуществляется антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов. Количество изученных прокурорами нормативных правовых актов и их проектов составляет 8651 документ. В результате принятых мер прокурорского реагирования из 410 актов коррупциогенные факторы исключены.

Для совершенствования работы по противодействию коррупции органами прокуратуры области осуществлялась координация деятельности правоохранительных органов по борьбе с коррупцией, по результатам которой планировались и проводились совместные мероприятия.

Совместная работа всех правоохранительных органов региона привела в текущем году к росту числа выявленных преступлений коррупционной направленности, которое составляет 85 уголовных дел.

По фактам взяточничества возбуждено 23 уголовных дела, из них 8 - по фактам дачи взяток и 15 - по фактам получения взяток.

В соответствии с приговорами судов к уголовной ответственности привлечено 30 лиц, в том числе 8 лиц приговорены к лишению свободы реально.

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