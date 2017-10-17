Об итогах работы органов прокуратуры области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних за 9 месяцев 2017 года

Прокуроры выявляли нарушения законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, охраны здоровья детей, организации трудоустройства подростков и другие. Меры прокурорского реагирования принимались к органам местного самоуправления, правоохранительным органам, комиссиям по делам несовершеннолетних и защите их прав, образовательным организациям, управляющим организациям и иным учреждениям.

Предъявлялись иски о признании информации запрещенной, об устранении нарушений законодательства о безопасности дорожного движения вблизи образовательных организаций, санитарно-эпидемиологического законодательства и иные.

За 9 месяцев текущего года прокурорами выявлено 5793 нарушения закона, принесено 625 протестов, заявлен 541 иск, объявлено 107 предостережений, внесено 762 представления, к дисциплинарной ответственности привлечено 681 лицо, к административной – 209, направлен 31 материал для решения вопроса об уголовном преследовании, по которым возбуждено 29 уголовных дел. Всего прокурорами принято 2310 актов реагирования.

По сравнению с 9 месяцами 2016 года подростковая преступность снизилась на 48,70%. Снизилось количество тяжких и особо тяжких преступлений на 45,28%, групповых – на 36,71%, повторных – на 54,32 %, преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, – на 51,85%. Количество несовершеннолетних, совершивших преступления, уменьшилось на 38,72%.

Отрицательная динамика подростковой преступности зарегистрирована на территории Кольского района, г. Полярные Зори.

Улучшилась криминальная ситуация в Мурманске, Мончегорске, Апатитах, Кировске, Кандалакше, Североморске, ЗАТО Александровск, ЗАТО Заозерск, Терском, Ковдорском, Ловозерском и Печенгском районах. В ЗАТО Островной и ЗАТО Видяево подростки преступлений не совершали.

Вопросы исполнения законов о несовершеннолетних находятся на особом контроле в прокуратуре области.