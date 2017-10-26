Об итогах работы прокуроров по реализации полномочий в арбитражном процессе за 9 месяцев 2017 года

За 9 месяцев 2017 года арбитражным судом Мурманской области по фактам выявленных прокурорами нарушений законов в сфере экономики и предпринимательской деятельности рассмотрено 55 заявлений о привлечении к административной ответственности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Основанием для обращения прокуроров в арбитражный суд послужили выявленные в деятельности хозяйствующих субъектов факты нарушений лицензионного законодательства, законодательства в сфере реализации товара, содержащего незаконное воспроизведение чужого товарного знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также нарушения продавцом требований технических регламентов или обязательных требований к продукции.

К административной ответственности по заявлениям прокуроров арбитражным судом привлечено 53 субъекта предпринимательской деятельности с наложением административных штрафов на общую сумму 704 тыс. рублей.

Работа органов прокуратуры Мурманской области по укреплению законности и предупреждению правонарушений в экономической сфере, защиты государственных и общественных интересов в 2017 году будет продолжена.