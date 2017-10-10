Об итогах всероссийского этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»

С 7 по 28 сентября 2017 года во Всероссийском детском центре «Орлёнок» проходил всероссийский этап Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры». Участниками соревнований стали 1600 ребят в возрасте 11-13 лет в составе сборных команд общеобразовательных организаций из 80 субъектов Российской Федерации.

В 2017 году участники команды, состоящей из 20 учащихся (10 юношей и 10 девушек), соревновались в обязательных видах программы: баскетбол 3х3, лёгкая атлетика, настольный теннис, плавание и шашки.

Мурманскую область на всероссийском этапе соревнований представляла команда-победитель регионального этапа – обучающиеся СОШ № 6 с углублённым изучением английского языка из города Апатиты. По итогам «Президентских игр – 2017» юноши команды Мурманской области заняли 9 место в эстафетном плавании. В командном первенстве команда заняла 18 место из 77.