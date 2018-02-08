Об известных людях Снежногорска узнали юные читатели

В ЗАТО Александровск специалисты библиотеки нп.Оленья Губа провели встречу с юными читателями. Библиотекари познакомили детей с историей возникновения города.

В 50-е годы возникла необходимость в ремонте и переоборудовании кораблей. Было принято решение о строительстве судоремонтного предприятия и поселка. Он возводился в тундре, на гористой местности, продуваемой холодными ветрами. В течение времени менялось его название и статус. В 1994 году у города появилось новое имя - Снежногорск.

Учащиеся узнали об известных людях Снежногорска - писателе Александре Матюхине род, певице Елене Ваенге, которая закончила школу в маленьком городке. Особую роль в обустройстве города сыграл один из первых директоров судоремонтного завода «Нерпа» Валентин Мурко.

Главной достопримечательностью города является Георгиевская церковь, построенная по инициативе жителей и активной поддержке местного завода «Нерпа».

Лекция для школьников сопровождалась красочными слайдами с прекрасными видами Снежногорска. Особую атмосферу создавали стихотворения местных поэтов о любимом городе.