Об обновлении парка школьных автобусов в 2017 году

В 2017 году за счет субсидий из областного бюджета и денежных средств местных бюджетов приобретено 5 школьных автобусов в следующих муниципальных образованиях и образовательных организациях:

- Печенгский район – 2 автобуса;

- Кольский район – 1 автобус;

- г. Полярные Зори – 1 автобус;

- ГОБУ «АЦПД имени В.Р.Булычева» – 1 автобус.

Общий объем финансирования мероприятий составил 12,1 млн. рублей, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 10,6 млн. рублей;

- за счет средств местных бюджетов – 1,5 млн. рублей.

Кроме того, в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 06.09.2017 №1921-р до конца 2017 года запланирована поставка в Мурманскую область 4 школьных автобусов вместимостью 22-24 места, приобретаемых за счет средств федерального бюджета.

12 октября 2017 года на расширенном заседании комиссии министерства образования и науки Мурманской области по распределению автобусов, предназначенных для организованной перевозки групп детей, прошедшем с участием представителей Мурманской областной Думы, УГИБДД УМВД России по Мурманской области и общественного Совета при министерстве образования и науки Мурманской области, было принято решение о передаче школьных автобусов после их поставки в регион в муниципальную собственность Кольского района, Ковдорского района и города Апатиты, а также о передаче одного автобуса в оперативное управление областного учреждения – ГОБОУ Кандалакшская КШИ.

Данные автобусы будут использоваться для перевозки обучающихся и воспитанников государственных областных и муниципальных образовательных организаций от мест жительства до мест обучения и обратно.