ПРОЩЕ ГОВОРЯ: На троих - со старым китобоемСемья пенсионеров живёт в аду
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика19.10.17 17:08

Об обновлении парка школьных автобусов в 2017 году

В 2017 году за счет субсидий из областного бюджета и денежных средств местных бюджетов приобретено 5 школьных автобусов в следующих муниципальных образованиях и образовательных организациях:

-     Печенгский район – 2 автобуса;
-     Кольский район – 1 автобус;
-     г. Полярные Зори – 1 автобус;
-     ГОБУ «АЦПД имени В.Р.Булычева» – 1 автобус.

Общий объем финансирования мероприятий составил 12,1 млн. рублей, в том числе:
-     за счет средств областного бюджета – 10,6 млн. рублей;
-     за счет средств местных бюджетов – 1,5 млн. рублей.

Кроме того, в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 06.09.2017 №1921-р до конца 2017 года запланирована поставка в Мурманскую область 4 школьных автобусов вместимостью 22-24 места, приобретаемых за счет средств федерального бюджета.

12 октября 2017 года на расширенном заседании комиссии министерства образования и науки Мурманской области по распределению автобусов, предназначенных для организованной перевозки групп детей, прошедшем с участием представителей Мурманской областной Думы, УГИБДД УМВД России по Мурманской области и общественного Совета при министерстве образования и науки Мурманской области, было принято решение о передаче школьных автобусов после их поставки в регион в муниципальную собственность Кольского района, Ковдорского района и города Апатиты, а также о передаче одного автобуса в оперативное управление областного учреждения – ГОБОУ Кандалакшская КШИ.

Данные автобусы будут использоваться для перевозки обучающихся и воспитанников государственных областных и муниципальных образовательных организаций от мест жительства до мест обучения и обратно.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаРыба ищет, где глубже, а российские пенсионеры уходят «в тень»
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееВ Североморске выбирают главу ЗАТО
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 448 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Валерий.
18.10.17 17:22
Мы живем в 5-этажке, в подъезде двойные рамы, расстояние между рамами 50 см. На некоторых этажах стекла разбитые. Пришли с ЖЭУ и застеклили только наружные рамы, а на вопрос, почему ВЫ не застеклили
Комментарий к новости:Что управляющая компания обязана делать бесплатно?
Иванов Сергей
17.10.17 12:06
Высокий суд Гонконга - это официальное название. И ещё. Иванов и Смирнов конечно гады, однако ответьте на вопрос: В чём пострадали потерпевшие?.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
Иванов Сергей
17.10.17 11:53
Вопреки мнению Арктик ТВ Во-первых у СПК РК "Северная звезда"ни одного кредита. Во-вторых у СПК РК Северная звезда" - 3 (три) судна, в-третьих рыбофабрика в селе Белокаменка. количество работающих - 1
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа.21:00«Международные новости». Информационная программа21:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиКуриные яйца установили рекорд по росту цен за семидневку-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 18 копеек, евро снижается на 24 копейки-PRO ЭнергетикуЗапрягают ветер для Териберки-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 20 октября-PRO Нефть и газ3-8 долларов за баррель - себестоимость добычи нефти в России-PRO ЗаконыГрядущее решение о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума следует увязывать с предстоящими президентскими выборами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика