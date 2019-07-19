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Мурманская область. Арктика19.07.19 14:37

Об основных проблемах топливно-энергетического комплекса Мурманской области узнали в Совете безопасности России

Сегодня в Санкт-Петербурге прошло выездное совещание секретаря Совета безопасности России в формате совета при полномочном представителе Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. В совещании принял участие врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Одним из вопросов повестки дня совещания стало обеспечение энергетической безопасности субъектов Федерации, входящих в СЗФО. В ходе его обсуждения глава Мурманской области выступил с докладом, посвящённым ключевым проблемам топливно-энергетического комплекса региона. К ним относятся: мазутозависимость региональной теплоэнергетики и необходимость перевода генерации тепловой энергии на иные виды топлива, в частности, газ; потребность в перевооружении электросетевого хозяйства региона.

Мазутозависимость долгие годы является едва ли не главным тормозом развития региона. При этом в рамках реализуемых в регионе инвестпроектов «Газпрома» и «НОВАТЭКа» разрабатываются планы газификации отдельных объектов теплоэнергетики Заполярья, рассказал Андрей Чибис.

Обозначенные вопросы напрямую затрагивают комплексную безопасность как Мурманской области, так и всего Северо-Запада России. Именно поэтому они были предложены вниманию секретаря Совбеза Николая Патрушева, полпреда Президента РФ в СЗФО Александра Гуцана, глав регионов округа и представителей федеральных министерств.

«По каждому из вопросов нами сформированы подробные, экономически обоснованные «дорожные карты» решений, которые мы готовы представить правительству Российской Федерации. Более того, эти проблемы уже неоднократно выносились нами на федеральный уровень, и мы продолжим настойчиво стучаться с ними во все двери до окончательного их решения. При этом особо подчеркну – Мурманская область делает всё, что в её силах, но без федеральной поддержки нам не справиться», – отметил глава Мурманской области Андрей Чибис.

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