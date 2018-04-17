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Мурманская область. Арктика17.04.18 11:01

Об отдельных вопросах обеспечения сбалансированности бюджетов регионов Крайнего Севера и Арктической зоны Российской Федерации на примере Мурманской области шла речь в Совете Федерации

В расширенном заседании комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам приняли участие глава регионального парламента Сергей Дубовой и депутаты Борис Пищулин, Лариса Круглова, Александр Макаревич. В центре внимания были вопросы реализации бюджетной политики в отношении районов Крайнего Севера и территорий Арктической зоны Российской Федерации и проблемы, связанные с дотациями бюджетам закрытых административно-территориальных образований из федерального бюджета.

Основным докладчиком по вопросам был заместитель губернатора области Роман Дурягин. Дополнительно о ситуации в сфере сбалансированности бюджета в Мурманской области сенаторов проинформировал председатель комитета Мурманской областной Думы по бюджету, финансам и налогам Борис Пищулин.

Он отметил, что за последние пять лет доля поступлений в консолидированный бюджет области от общей суммы налоговых и неналоговых доходов, собранных на территории региона, уменьшилась. Причина – принятие на федеральном уровне ряда решений, приводящих к снижению доходов бюджетов регионов, а также другие факторы, в частности, ситуация по акцизам на топливо.

При ежегодном уменьшении объема дотаций, выделяемых из федерального бюджета бюджету области, и росте объема расходных обязательств, связанных с условиями Крайнего Севера, повышение минимального размера оплаты труда создает очень серьезные проблемы сбалансированности бюджета и вновь приведет к серьезному росту государственного долга со всеми вытекающими последствиями.

Говоря о подходах федеральных органов к расчету дотаций на выполнение функций ЗАТО, Борис Пищулин обратил внимание на необходимость учитывать повышенные расходы муниципалитетов в условиях Крайнего Севера с учетом продолжительности отопительного периода, светового дня, высоких коммунальных тарифов, выплат районных коэффициентов и полярных надбавок, а также различного рода компенсационных выплат работникам. Кроме того, формирование Арктической группы войск влечет за собой необходимость развития социальной инфраструктуры ЗАТО. Силами регионального бюджета в короткие сроки сделать это невозможно, и, на наш взгляд, было бы целесообразно в Государственной программе развития Арктики предусмотреть подпрограмму по ЗАТО на Арктической территории.

Парламентарии в целом поддержали высказанные предложения. Правительству Российской Федерации планируется направить ряд рекомендаций, в частности, продолжить работу по совершенствованию методики распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ, в том числе, рассмотрев возможность учета особенностей оплаты труда лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.

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