Дню молодёжи в Мурманске отдают центр городаНа дороге вдоль 305-го и 306-го микрорайонов Мурманска планируется закрыть движение всех видов транспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика28.06.19 09:45

Об уголовной ответственности за осуществление незаконного вылова рыбы ценных пород знали, но очень рыбки хотелось

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Путина», направленного на выявление незаконной добычи биоресурсов, сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Кандалакшский» в мае текущего года на территории Терского района были задержаны двое жителей Мурманской области.

Мужчины, не имея соответствующего разрешения на вылов ценной промысловой рыбы, осуществили незаконную добычу двух экземпляров атлантического лосося на реке Варзуга, являющейся местом нереста и миграций лососевых пород рыб. В ходе беседы браконьеры пояснили полицейским, что об уголовной ответственности за осуществление незаконного вылова рыбы ценных пород знали, однако надеялись избежать наказания.

Дознавателем отдела полиции МО МВД «Кандалакшский» возбуждены и расследуются уголовные дела по части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, максимальное наказание, предусмотренное за совершение данного преступления - лишение свободы на срок до 2 лет. В настоящее время орудие лова изъято, подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаПочему местные производители не могут войти в торговые сети, разбирались в Общественной палате Мурманской области
-ФоторепортажМурманск – Североморск: состоялся парад ретроавтомобилей в честь Дня ВМФ и 285-й годовщины Северного флотаВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККА
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«В начале был порт». Документальный фильм (6+)«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народ
-Политбарометр
ПодробнееЖелающих порулить Мурманской областью – много!
-Слово не воробей...Резко увеличить нашу активность
-Ходят слухи…Мышиная возня под окнами областной администрации
-

Последние комментарии

Иван Чернов
24.06.19 12:56
И главное, что этому залётному господчику никто не возражает! А что мы будем делать, когда нам потребуются специалисты других профессий? Квартир то уже не будет! А это наступит быстро.
Комментарий к новости:Медики Мурманской области смогут приватизировать служебные квартиры
Арсен
23.06.19 16:55
ВВП уже 19 раз проводит прямые линии, которые незаметно для россиян превратились в многоточие!
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
Татьяна, пенсионерка
23.06.19 15:41
Все растет, все развивается. Кому-то и зачем-то понадобились беспилотные такси, и на это нашли деньги. А как прекратить рост цен на жизненно необходимые товары, на это что, ума не хватает? или этот
Комментарий к новости:Жалостливый Трамп, или Путин – не инопланетянин
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире12:55«Рамки закона». Тематическая программа (12+)13:25«A La Carte». Кулинарное шоу (12+)14:30Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиЦены производителей бензина в мае взлетели на 17,5%-PRO ВалютуДоллар и евро продолжают укрепляться на фоне снижения цен на «чёрное золото»-PRO ЭнергетикуПрокуратуре г. Полярные Зори приходится «бодаться» с «КолАтомЭнергоСбыт», чтобы защитить права добросовестных потребителей услуг «гарантирующего» поставщика электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 28 июня-PRO Нефть и газНа форуме «Судостроение в Арктике» вспомнили о Штокмановском месторождении-PRO Законы«Электронный бюллетень» и «Информационный бюллетень «Ведомости Мурманской областной Думы» будут содержать все нормативные правовые акты региональной власти
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Нам интересно Ваше мнение
20.06.19: 20 июня состоялась «прямая линия» Президента РФ Владимира Путина. Что Вы вынесли по её итогам?Проголосовал: 161 человек
© 2009 - 2019
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика