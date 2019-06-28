Об уголовной ответственности за осуществление незаконного вылова рыбы ценных пород знали, но очень рыбки хотелось

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Путина», направленного на выявление незаконной добычи биоресурсов, сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Кандалакшский» в мае текущего года на территории Терского района были задержаны двое жителей Мурманской области.

Мужчины, не имея соответствующего разрешения на вылов ценной промысловой рыбы, осуществили незаконную добычу двух экземпляров атлантического лосося на реке Варзуга, являющейся местом нереста и миграций лососевых пород рыб. В ходе беседы браконьеры пояснили полицейским, что об уголовной ответственности за осуществление незаконного вылова рыбы ценных пород знали, однако надеялись избежать наказания.

Дознавателем отдела полиции МО МВД «Кандалакшский» возбуждены и расследуются уголовные дела по части 1 статьи 256 УК РФ (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов).

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, максимальное наказание, предусмотренное за совершение данного преступления - лишение свободы на срок до 2 лет. В настоящее время орудие лова изъято, подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.