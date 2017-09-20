«Обалденную» морковку пытались передать в мурмашинскую колонию особого режима

Сотрудники отдела безопасности мурмашинской исправительной колонии особого режима № 16 пресекли попытку доставки в учреждение запрещенных веществ. При досмотре продуктовой передачи, которую для двух осуждённых пытался доставить житель Оленегорска, была обнаружена и изъята морковь в количестве 15 корнеплодов с вырезанной полостью. Внутри овощей находились свертки, обмотанные полиэтиленовой плёнкой, с веществом неизвестного происхождения.

На место проведения досмотра передачи был вызван инструктор-кинолог с наркорозыскной собакой, которая своим поведением обозначила, что вещество может быть наркотического содержания.

Изъятая находка была передана вызванным по факту происшествия в учреждение сотрудникам полиции. Гражданин, пытавшийся передать наркотик, задержан.

Содержимое свёртков было отправлено на исследование. Экспертиза установила, что в изъятых свёртках действительно находились наркотические средства: около 5 граммов метамфетамина, 50 грамм гашиша и 2 грамма метилендиоксиметамфетамина (экстази).

В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия, в результате которых будет решаться вопрос о привлечении гражданина, пытавшегося передать запрещенные средства, к уголовной ответственности, сообщила пресс-служба УФСИН России по Мурманской области.