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Мурманская область. Арктика07.11.17 17:31

Объединение двух корректировок позволит уменьшить суммы перерасчёта платы за отопление

В Государственной жилищной инспекции Мурманской области состоялось совещание, в котором приняли участие начальник ГЖИ Алена Кузнецова, представитель прокуратуры Мурманской области Ольга Репчанская и специалисты ПАО «ТГК-1». В ходе совещания обсуждался порядок проведения корректировки размера платы за коммунальную услугу по отоплению с целью исключения фактов предъявления исполнителями коммунальных услуг завышенных сумм жителям Кировска и Мурманска – в некоторых счетах жителям Кировска предъявленная сумма корректировки превысила 34 тысячи рублей.

Так, в связи со сменой исполнителя коммунальных услуг жителям 16 многоквартирных домов Кировска из 52 МКД произведена корректировка размера платы за коммунальную услугу по отоплению. Корректировка рассчитана по показаниям общедомовых приборов учета за период с сентября 2016 года по май 2017 года. В настоящее время произведен расчёт корректировки жителям ещё 23 многоквартирных домов. Квитанции с указанием информации о произведённой корректировке с разъяснениями о том, что будет предоставлена отсрочка по оплате данной корректировки до 31 марта 2018 года, и о проведении в I квартале 2018 года перерасчёта с включением летнего периода 2017 года, поступят жителям в конце ноября – начале декабря текущего года. Объединение двух корректировок позволит уменьшить суммы перерасчёта платы за отопление.

Принято решение о предоставлении в срок до 10 ноября  этого года специалистами ПАО «ТГК-1» в адрес Госжилинспекции Мурманской области информации о расчёте корректировок с учётом летних месяцев в двух вариантах: по август 2017 года (т.е. до начала отопительного периода) и по декабрь 2017 года (т.е. приведение к календарному году). Это позволит определить дальнейший срок проведения ежегодных корректировок.

Кроме того, принято решение о проведении корректировок размера платы за коммунальную услугу по отоплению в многоквартирных домах, находящихся под управлением ТСЖ и ЖСК в Мурманске, исходя из периода фактической работы приборов учета.

По итогам изучения полученной из ПАО «ТГК-1» информации будет проведено дополнительное совещание.

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