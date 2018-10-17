Объединение ВВС и ПВО Северного флота поднято по тревоге в рамках плановой контрольной проверки

В соединениях и частях армии ВВС и ПВО Северного флота начались плановые контрольные проверки готовности к выполнению задач по основному предназначению за летний период обучения.

Вчера были отработаны действия личного состава по учебной тревоге. Соединения и части выполнили задачи по выводу сил из-под удара условного противника, оперативной и тактической маскировке, а также по боевому управлению и оперативному обмену информацией.

Как сообщает пресс-служба СФ, контрольные проверки продлятся несколько дней. В ходе практических действий лётный состав отработает ряд тактических учений по нанесению поражения условному противнику в воздухе и на земле, выполнит задачи по борьбе с подводными лодками, а также по комплексной противовоздушной обороне с перехватом средств воздушного нападения.