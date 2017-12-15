Объединенное стратегическое командование Северного флота отмечает третью годовщину со дня образования

Сегодня командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов поздравил военнослужащих и гражданский персонал объединенного стратегического командования Северного флота с третьей годовщиной со дня образования.

«Объединенное стратегическое командование, созданное 15 декабря 2014 года на базе Северного флота для защиты национальных интересов Российской Федерации в Арктике, за три года значительно увеличило свой боевой потенциал и неоднократно подтвердило готовность успешно решать задачи по предназначению в Арктической зоне и Мировом океане», – говорится в поздравлении.

В состав ОСК Северного флота сегодня входят объединение атомных подводных лодок, являющееся основой стратегических ядерных сил России, объединение разнородных сил, армия ВВС и ПВО, армейский корпус сухопутных войск, береговые войска, соединения надводных кораблей различных типов и классов, разветвлённая арктическая инфраструктура, развернутая на всех архипелагах островов, начиная с Земли Франца Иосифа на западе и завершая Новосибирскими островами на востоке, современная и высокоэффективная система материально-технического обеспечения.

На базе Северного флота созданы уникальные и единственные на сегодняшний день в Вооруженных Силах РФ арктические подразделения, личный состав которых регулярно проводит учения по защите арктических и островных территорий России, способные высаживаться на побережье и острова Северного Ледовитого океана для проведения рейдовых действий с моря и с воздуха.

На вооружении Северного флота находятся самые современные подводные лодки, корабли, суда обеспечения, летательные аппараты, образцы военной и специальной техники.

Комплекс задач, решаемых объединенным стратегическим командованием Северного флота так же уникален, как и его состав. Морские стратегические ядерные силы Северного флота обеспечивают стратегическую стабильность, авианосные силы успешно решали задачи по борьбе с международным терроризмом, разнородные силы флота обеспечивают надежную защиту национальных интересов России в Арктике и в Мировом океане, а также по обеспечению безопасности гражданского судоходства. Северный флот проводит огромную океанографическую и исследовательскую работу в Арктике, открывает новые ранее неизвестные географические объекты, устраняет «белые пятна» на современных картах, ведет объемную военно-историческую работу.

Адмирал Николай Евменов пожелал военнослужащим и гражданскому персоналу объединенного стратегического командования Северного флота крепкого здоровья, силы духа, сплоченности, а также новых успехов и достижений в службе и трудовой деятельности на благо России и Северного флота!