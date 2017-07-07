Объект старый – подрядчик новый

Вчера североморскую детскую поликлинику посетили первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Роман Москвин, врио главы администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Долгушина, главный врач североморской ЦРБ Дмитрий Панычев и руководство ООО «Североморская строительная компания».

Цель встречи - передача контракта по ремонту детской поликлиники новому подрядчику. Затянувшийся ремонт важного для города объекта здравоохранения выходит на финишную прямую. Установленный срок - 18 месяцев. До 31 декабря 2018 года новый подрядчик ООО «Североморская строительная компания» должен выполнить большой объём работ.

- Уверены, что североморский подрядчик нас не подведёт, работы будут завершены в срок и выполнены с высоким качеством, - подчеркнула врио главы администрации ЗАТО г.Североморск Ирина Долгушина.

О важности и долгожданности объекта говорил и недавно назначенный главный врач североморской ЦРБ Дмитрий Панычев. Во флотской столице подрастают 14 тысяч малышей. Коэффициент рождаемости в Североморске выше, чем в Мурманской области, поэтому детская поликлиника для нашего города - жизненно необходимый объект. Заместитель министра здравоохранения Мурманской области Роман Москвин отметил, что новый главный врач североморской ЦРБ - грамотный управленец и выразил надежду на то, что опыт нового руководителя позволит завершить ремонт детской поликлиники в установленные сроки.