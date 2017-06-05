Объём бюджетных инвестиций в основной капитал предприятий Мурманской области за I квартал вырос в 2,3 раза

Доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за I квартал 2017 года размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Мурманской области. Как сообщает ведомство, объём инвестиций в основной капитал за I квартал 2017 года, по предварительным данным Мурманскстата, составил 14,6 млрд рублей, или 108,3% к уровню аналогичного периода 2016 года в сопоставимых ценах.

Рост объёма инвестиций обусловлен увеличением капитальных вложений по таким видам деятельности как:

- транспортировка и хранение (за счёт реконструкции автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке км 1574+000 – км 1590+520 международного автомобильного пункта пропуска через государственную границу РФ «Борисоглебск» и приобретения АО «Мурманский морской рыбный порт» портального крана «Альбатрос»);

- обрабатывающие производства (за счёт строительства АО «СЗФК» второй очереди (подземного рудника) ГОКа «Олений Ручей» и реализации инвестиционных проектов АО «Кольская ГМК» по утилизации солевого стока никелевого рафинирования, строительству нового газохода, замене железобетонных электролизных ванн на полимербетонные);

- строительство (за счет возведения железнодорожной линии - ст. Выходной - мостовой переход через р. Тулома - ст. Мурмаши 2 - ст. Лавна в рамках реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»).

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал в I квартале 2017 года являлись собственные средства организаций (62,9%), доля привлечённых средств составила 37,1% (в январе - марте 2016 года - соответственно 55,4% и 44,6%). На средства бюджетов всех уровней пришлось 16,4% общего объёма инвестиций в основной капитал (в январе - марте 2016 года - 7,7%).

По-прежнему основными направлениями капитальных вложений были приобретение машин, оборудования и транспортных средств (более 60% от общего объема инвестиций).

Объём бюджетных инвестиций в основной капитал за I квартал 2017 года, по предварительным данным Мурманскстата, составил 2,3 млрд рублей, что, по оценке, в 2,3 раза выше уровня аналогичного периода 2016 года в сопоставимых ценах.

Основную долю средств в общем объёме бюджетных инвестиций, как и в аналогичном периоде 2016 года, составили средства федерального бюджета - 93,8%, или 2,2 млрд рублей (76,4%, или 0,7 млрд рублей за отчётный период прошлого года).