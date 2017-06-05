ХОРОШИЕ НОВОСТИ: Музыка показывает человеку те возможности величия, которые есть в его душеВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Обиженное молчание, или Ругань - единственный способ общения?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика05.06.17 07:10

Объём бюджетных инвестиций в основной капитал предприятий Мурманской области за I квартал вырос в 2,3 раза

Доклад об итогах социально-экономического развития  Мурманской области за I квартал 2017 года размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Мурманской области. Как сообщает ведомство, объём инвестиций в основной капитал за I квартал 2017 года, по предварительным данным Мурманскстата, составил 14,6 млрд рублей, или 108,3% к уровню аналогичного периода 2016 года в сопоставимых ценах.

Рост объёма инвестиций обусловлен увеличением капитальных вложений по таким видам деятельности как:

- транспортировка и хранение (за счёт реконструкции автомобильной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург - Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия на участке км 1574+000 – км 1590+520 международного автомобильного пункта пропуска через государственную границу РФ «Борисоглебск» и приобретения АО «Мурманский морской рыбный порт» портального крана «Альбатрос»);

- обрабатывающие производства (за счёт строительства АО «СЗФК» второй очереди (подземного рудника) ГОКа «Олений Ручей» и реализации инвестиционных проектов АО «Кольская ГМК» по утилизации солевого стока никелевого рафинирования, строительству нового газохода, замене железобетонных электролизных ванн на полимербетонные);

- строительство (за счет возведения железнодорожной линии - ст. Выходной - мостовой переход через р. Тулома - ст. Мурмаши 2 - ст. Лавна в рамках реализации проекта «Комплексное развитие Мурманского транспортного узла»).

Основным источником финансирования инвестиций в основной капитал в I квартале 2017 года являлись собственные средства организаций (62,9%), доля привлечённых средств составила 37,1% (в январе - марте 2016 года - соответственно 55,4% и 44,6%). На средства бюджетов всех уровней пришлось 16,4% общего объёма инвестиций в основной капитал (в январе - марте 2016 года - 7,7%).

По-прежнему основными направлениями капитальных вложений были приобретение машин, оборудования и транспортных средств (более 60% от общего объема инвестиций).

Объём бюджетных инвестиций в основной капитал за I квартал 2017 года, по предварительным данным Мурманскстата, составил 2,3 млрд рублей, что, по оценке, в 2,3 раза выше уровня аналогичного периода 2016 года в сопоставимых ценах.

Основную долю средств в общем объёме бюджетных инвестиций, как и в аналогичном периоде 2016 года, составили средства федерального бюджета - 93,8%, или 2,2 млрд рублей (76,4%, или 0,7 млрд рублей за отчётный период прошлого года).

 

Комментарии

-

Новости муниципалитетов

-АналитикаГоспрограмма «Доступная среда» пока не улучшила жизнь инвалидов - Счётная палатаВ январе-феврале текущего года впервые за многие годы в Мурманской области отмечен миграционный прирост населенияВ последние годы миграционный отток из Мурманской области замедлился
-ФоторепортажЖители флотской столицы вышли на субботник «Зелёная весна»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущее
-Политбарометр
ПодробнееКампания по выборам президента РФ стартует в декабре
-Слово не воробей...Власть с народом в Интернете и соцсетях
-Нам интересно Ваше мнение
26.05.17: Программа продовольственной помощи малообеспеченным россиянам может охватить до 19 миллионов человек, сообщил первый заместитель министра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов. А к какой категории россиян вы причисляете себя?Проголосовало: 512 человека
-Ходят слухи…Алексей Навальный «вьёт гнездо» в Мурманске
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29303112345678910111213141516171819202122232425262728293012
-Скоро в эфире10:15«Открытая студия». Тематическая программа (12+)10:45«Мурманск город счастливого детства». Специальный репортаж (12+)11:05«Тяжелый песок». Художественный сериал, 3 серия (16+)11:55«Рамки закона». Тематическая программа (12+)12:25«Замерзшая из Майами». Художественный фильм (16+)14:00«Умка». Детская программа (6+)
-PRO ДеньгиПодкинуть народу деньжат - предлагают экономистыПенсионные страданияия-2035: в кошелёк можно не заглядывать-PRO ВалютуДоллар подрос на 15 копеек, евро – почти на 8 копеекДоллар и евро начали день ростом-PRO ЭнергетикуКольская АЭС на 214,5 млн кВтч увеличила в мае выработку электроэнергииПервые книжки для малышки-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 5 июняПлановые отключения в Мурманске на 2 июня-PRO Нефть и газСанкции действуют, а на шельфе России продолжают буритьТаяние льдов ещё 30 лет серьёзно не повлияет на стоимость добычи нефти в Арктике - почётный доктор САФУ Кнут Хин-PRO ЗаконыС помощью специального сбора законотворцы надеются ограничить практику применения иноязычных наименованийПравительство изменило систему ценообразования коммунальных услуг
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 78-10-20
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Программы и анонсы, опросы и обсуждения