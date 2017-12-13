Объём добычи трески у рыбаков Северного бассейна вырос на 4 тысячи тонн

Общий вылов всех российских пользователей, по данным Центра системы мониторинга рыболовства и связи на 13 декабря текущего года, составил 4,55 млн тонн (с учётом добычи водных биоресурсов в пресноводных водных объектах в размере 98,5 тысячи тонн), что на 129,6 тысячи тонн, или на 2,9% больше уровня прошлого года.

Рыбаки Северного бассейна в этот период выловили почти 544,3 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 4,2 тысячи тонн. Объём добычи трески вырос на 4 тысячи тонн – до 380,8 тысячи тонн. Освоение пикши снизилось (за счёт перераспределения промысловых усилий) на 8,2 тысячи тонн – до 99,1 тысячи тонн.

В зонах иностранных государств российские рыбопромышленники нарастили вылов на 64,1 тысячи тонн – до 450,8 тысячи тонн, за счёт вылова в зоне Анголы и Марокко. В конвенционных районах и открытой части Мирового океана добыто 304,1 тысячи тонн, что больше уровня прошлого года на 51,1 тысячи тонн, благодаря успешному промыслу в районе регулирования НЕАФК.