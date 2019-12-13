Объём финансирования мероприятий по формированию городской среды в регионе радикально увеличится, а вот решить вопрос с бездомными собаками - не получится

Вопросы формирования комфортной городской среды, разграничение полномочий в градостроительстве, проблема безнадзорных животных вошли в повестку дня прошедшего в пятницу в Мурманске общего собрания членов ассоциации «Совет муниципальных образований Мурманской области». Провёл собрание губернатор Мурманской области.

Основной темой обсуждения стала программа формирования комфортной городской среды в муниципальных образованиях региона на 2020 год. Параметры программы представила директор Центра городского развития Мурманской области Ольга Вовк.

В следующем году объём финансирования мероприятий по формированию городской среды в регионе радикально увеличится и составит более 1 млрд 700 млн рублей. Свыше 1 млрд рублей из этой суммы – средства областного бюджета. Наибольшая доля этих средств – 588,4 млн рублей – будет направлена на благоустройство дворов: реконструкции подлежат придомовые территории более чем 240 многоквартирных домов. 27,5 млн пойдут на проекты инициативного бюджетирования, выбранные самими гражданами, в том числе на ремонт 150 подъездов в полусотне домов. Кроме того, до ноября 2020 года должны быть реализованы четыре проекта-победителя Всероссийского конкурса малых городов: набережные в Коле, Мончегорске и Кандалакше, а также сквер Молодёжный в Оленегорске.

Отдельный пакет проектов подготовлен Центром городского развития. В их числе такие крупные проекты, как пилотная программа благоустройства жилого квартала в Североморске с использованием новейших технологий, создание дизайн-кода Мурманска и пяти концепций освещения заполярных городов, запуск велопроката в областном центре.

Во время обсуждения было отмечено, что увеличение объёма выделяемых средств налагает на муниципалитеты особую ответственность за исполнение проектов и особенно – за соблюдение сроков. Сроки конкурсов на подряды и проведение работ отныне строго регламентируются: например, по благоустройству дворовых территорий проекты должны быть подготовлены до 15 января, контракты заключены до 1 апреля, а работы завершены не позже 1 октября.

Совет муниципальных образований поддержал решение правительства области о передаче части полномочий в градостроительной деятельности с местного на региональный уровень. Речь идёт о таких задачах, как разработка и утверждение генеральных планов, правил землепользования и застройки, внесение в них изменений, распоряжение землями, государственная собственность на которые не разграничена.

Живую дискуссию вызвала тема регулирования численности безнадзорных животных. По мнению председателя областного комитета по ветеринарии Алексея Касаткина, существующая система отлова и содержания бродячих собак неэффективна. Необходимо вести работу комплексно, начиная с организаций и людей, которые способствуют размножению животных. Представители муниципальных образований, в свою очередь, предложили часть областных субсидий направлять на финансовую поддержку приютов, волонтёров и просто неравнодушных людей, по мере сил решающих эту наболевшую проблему.