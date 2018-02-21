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Мурманская область. Арктика21.02.18 13:11

Объём государственного долга Мурманской области по итогам 2017 года снизился на 1,7 млрд рублей

Сегодня губернатор Мурманской области Марина Ковтун провела заседание регионального правительства. Первый вопрос касался выполнения поручения Президента Российской Федерации от 7.10.2017 № Пр-2048 по вопросам управления государственным долгом в части проведения работы по пересмотру условий заключенных ранее государственных контрактов с кредитными организациями в целях снижения процентных ставок по привлеченным кредитам. С докладом о проделанной работе выступила министр финансов Елена Дягилева.

Глава ведомства отметила, что данное поручение также нашло отражение в постановлении Правительства Российской Федерации от 13 декабря 2017 года № 1531 «О проведении в 2017 году реструктуризации обязательств (задолженности) субъектов Российской Федерации перед Российской Федерацией по бюджетным кредитам», в котором определено условие привлечения кредитов от кредитных организаций исключительно по ставкам на уровне не более чем уровень ключевой ставки, установленный Центральным банком Российской Федерации, увеличенный на 1% годовых.

Елена Дягилева отметила, что средняя процентная ставка по привлеченным кредитам коммерческих банков на 1 января 2017 года составляла 11,36% при действовавшей ключевой ставке в размере 10,0% годовых. За период с начала 2017 года ключевая ставка снизилась на 2,25 процентных пункта и составила на конец 2017 года 7,75%.

Учитывая снижение ключевой ставки Центральным банком Российской Федерации, руководствуясь поручением Президента Российской Федерации, в течение 2017 года в результате переговоров с кредитными организациями о снижении процентных ставок по действующим кредитам процентные ставки снижались 3 раза.

Министр финансов отметила, что с учетом поручения Президента РФ новые государственные контракты с ПАО Сбербанк и ПАО «Газпромбанк» заключены в октябре 2017 года с процентными ставками за пользование кредитами в диапазоне от 8,4 до 8,5% годовых при действующей ключевой ставке в размере 8,5% годовых. В результате по состоянию на 1 января 2018 года средняя процентная ставка по заключенным государственным контрактам сложилась в размере 8,79% годовых при 7,75% ключевой ставки.

В целом объём государственного долга Мурманской области по итогам 2017 года составил 19 млрд рублей, снизившись по сравнению с началом года на 1,7 млрд рублей. В структуре государственного долга на 1 января 2018 года коммерческие кредиты занимают 49,5%, или 9,4 млрд руб.

Коммерческие кредиты на конец 2017 года предоставлены тремя коммерческими банками: ПАО Сбербанк, ПАО «Совкомбанк» и ПАО «Газпромбанк».

Министерством финансов на регулярной основе проводится работа по мониторингу изменений ключевой ставки Банка России и пересмотру процентных ставок по ранее заключенным государственным контрактам с кредитными организациями при снижении ее размера.

Так, по состоянию на 1 февраля текущего года ключевая ставка снижена до 7,5 процентного пункта. В кредитные коммерческие организации направлены запросы о рассмотрении возможности снижения ставок по заключенным контрактам.

 

 

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
№ 121.02.18 14:11 - ЗдешнийВы бы взяли и написали, для кого эти банки выдают кредит под 8,5%. Враньё всё это.
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Последние комментарии

Здешний
21.02.18 14:11
Вы бы взяли и написали, для кого эти банки выдают кредит под 8,5%. Враньё всё это.
Комментарий к новости:Объём государственного долга Мурманской области по итогам 2017 года снизился на 1,7 млрд рублей
Katrin
20.02.18 11:35
Подробно о состоянии теплоэнергетики региона написано на https://bloger51.com/2018/02/67025 Кому эта тема интересна, почитайте.
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