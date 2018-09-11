Объём государственного долга Мурманской области по состоянию на 1 августа составил 20,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 8,4%

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-июль и оценке основных показателей за январь-декабрь 2018 года.

Как сообщает ведомство, по состоянию на 1 августа 2018 года консолидированный бюджет Мурманской области исполнен по доходам (без внутренних оборотов) в сумме 44,7 млрд рублей (59,4% от годовых плановых назначений на 2018 год) с ростом к январю-июлю 2017 года на 8,5% (на 3,5 млрд рублей), по расходам - 45,2 млрд рублей (55,1% от утвержденных бюджетных назначений) с ростом к январю-июлю 2017 года на 11,9% (на 4,8 млрд рублей).

Результат исполнения - дефицит в сумме 542,9 млн рублей (на 01.08.2017 профицит составил 765,2 млн рублей).

По отношению к январю-июлю 2017 года налоговые и неналоговые доходы, полученные в общей сумме 40,9 млрд рублей, выросли на 9,5% (на 3,5 млрд рублей), в том числе налоговые поступления увеличились на 9,4% (на 3,4 млрд рублей).

Наибольший рост поступлений достигнут по: налогу на доходы физических лиц - на 12,3% (на 1,9 млрд рублей) в большей части в связи с ростом размера начисленной заработной платы в организациях социального блока, а также ряда видов экономической деятельности реального сектора экономики; налогу на имущество организаций - в 1,6 раза (на 1,4 млрд рублей) в связи с вводом в эксплуатацию основных фондов крупнейшими налогоплательщиками региона и оптимизацией региональных налоговых льгот; единому сельскохозяйственному налогу - в 1,5 раза (на 621,2 млн рублей) преимущественно за счёт увеличения доходов предприятий рыбохозяйственного комплекса; налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения - в 1,2 раза (на 235,4 млн рублей); земельному налогу в 1,7 раза (на 210,2 млн рублей), в том числе по причине принятия решения об отмене льготы для государственных областных учреждений в отдельных муниципальных образованиях; акцизам - в 1,2 раза (на 195,8 млн рублей) за счет роста поступлений по акцизам на алкогольную продукцию.

В то же время в объёме налоговых доходов наблюдается уменьшение поступлений: налога на прибыль организаций на 10,6% (на 1,3 млрд рублей), что в большей степени связано с переходом крупной организации региона в 2018 году на исчисление и уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли (раньше - авансовые квартальные платежи), а также с неблагоприятной ценовой конъюнктурой на отдельные виды продукции добывающих отраслей; налога на добычу полезных ископаемых на 7,9% (на 60,8 млн рублей) в связи со сложившейся переплатой одним из крупнейших налогоплательщиков за предыдущие налоговые периоды.

Также на 3,6%, или на 9,3 млн рублей, отмечено снижение поступлений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, как по причине сокращения числа субъектов малого и среднего предпринимательства в круге применения данного специального налогового режима, так и перехода ряда хозяйствующих субъектов на патентную систему, о чем свидетельствует рост поступлений по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения в 1,2 раза, или на 5,6 млн рублей.

Неналоговые поступления в отчётном периоде увеличились по отношению к январю-июлю 2017 года на 11,4% (на 176,5 млн рублей) в основном по причине роста доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 8,7% (на 79,5 млн рублей), платежей при пользовании природными ресурсами в 1,4 раза (на 45,7 млн рублей), штрафов, санкций и возмещения ущерба на 15,7% (на 37,4 млн рублей) и прочих неналоговых доходов на 18,9 млн рублей, или в 2,5 раза.

Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет Мурманской области сократились по отношению к январю-июлю 2017 года на 0,8% (на 30,9 млн рублей) в основном за счёт снижения поступлений из федерального бюджета на 1,6% (на 57 млн рублей) главным образом в связи с сокращением межбюджетных субсидий в 1,7 раза (на 167,6 млн рублей). В то же время на 3,3% (на 68,9 млн рублей) увеличился объём дотаций.

В январе-июле 2018 года в структуре расходов консолидированного бюджета области затраты на социальную сферу возросли на 12,3% (на 3,6 млрд рублей) и составили 72,4% в общей сумме расходов (на 01.08.2017 - 74,9%).

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и на приобретение объектов недвижимого имущества составили 705,3 млн рублей, или 1,6% от общей суммы расходов консолидированного бюджета области (в январе-июле 2017 года данные расходы составили 4% от общей суммы расходов, или 1603,5 млн рублей). Снижение расходов по данной статье в отчётном периоде в 2,3 раза по сравнению с январем-июлем 2017 года связано с направлением в аналогичном периоде прошлого года бюджетных ассигнований на увеличение уставного капитала крупного предприятия региона с целью обеспечения устойчивости его финансового положения.

Объём государственного долга Мурманской области по состоянию на 01.08.2018 составил 20,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 8,4%, или на 1,6 млрд рублей. В его структуре доля коммерческих кредитов составила 30,1%, что на 14,2 процентных пункта выше уровня аналогичного периода прошлого года. Муниципальный долг снизился с начала года на 513,7 млн рублей и на отчётную дату составил 3,5 млрд рублей.