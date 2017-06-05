Объём государственного долга Мурманской области снизился с начала года на 24,7%

Доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за I квартал 2017 года размещен на официальном сайте Министерства экономического развития Мурманской области. Как сообщает ведомство, объём государственного долга Мурманской области по состоянию на 1 апреля этого года составил 15558,9 млн рублей и снизился с начала года на 5,1 млрд рублей (на 24,7%) в связи с погашением кредитов, полученных в кредитных организациях.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объём государственного долга Мурманской области сложился ниже в 1,4 раза. Доля коммерческих кредитов в его структуре составила 34,7% (на 1.04.2016 -65,4%).

Муниципальный долг снизился с начала года на 235,1 млн рублей, составив 3 858,7 млн рублей.