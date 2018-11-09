Объём государственного долга Мурманской области увеличился с начала года на 13,7%

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-сентябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2018 года.

Как сообщает ведомство, по состоянию на 1 октября текущего года консолидированный бюджет Мурманской области исполнен по доходам (без внутренних оборотов) в сумме 54,4 млрд рублей (71,7% от годовых плановых назначений на 2018 год) с ростом к январю-сентябрю 2017 года на 6,3% (на 3,2 млрд рублей), по расходам – 56,6 млрд рублей (68,3% от утверждённых бюджетных назначений) с ростом к январю-сентябрю 2017 года на 9,4% (на 4,9 млрд рублей). Результат исполнения – дефицит в сумме 2,1 млрд рублей (на 1.10.2017 - 472,6 млн рублей).

По отношению к январю-сентябрю 2017 года налоговые и неналоговые доходы, полученные в общей сумме 49,8 млрд рублей, выросли на 7,9% (на 3,6 млрд рублей), в том числе налоговые поступления увеличились на 8% (на 3,5 млрд рублей). Наибольший рост поступлений достигнут по: налогу на доходы физических лиц – на 12,2% (на 2,5 млрд рублей) в связи с увеличением средней заработной платы работников организаций; - налогу на имущество организаций – в 1,3 раза (на 1 млрд рублей) в связи с вводом в эксплуатацию основных фондов крупнейшими налогоплательщиками региона и оптимизацией региональных налоговых льгот; единому сельскохозяйственному налогу - в 1,5 раза (на 616,9 млн рублей) преимущественно за счёт увеличения доходов предприятий рыбохозяйственного комплекса; налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - на 20,7 % (на 237,7 млн. рублей); акцизам - в 1,2 раза (на 220 млн рублей), в связи с увеличением норматива зачисления акцизов на алкогольную продукцию с содержанием объемной доли этилового спирта свыше 9%; земельному налогу - в 1,7 раза (на 216,1 млн рублей), в том числе по причине принятия решения об отмене льготы для государственных областных учреждений в отдельных муниципальных образованиях.

В то же время в объёме налоговых доходов наблюдается уменьшение поступлений налога на прибыль организаций на 9,5% (на 1,4 млрд рублей), что в большей степени связано с переходом крупной организации региона в 2018 году на исчисление и уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактически полученной прибыли (раньше – авансовые квартальные платежи), а также с неблагоприятной ценовой конъюнктурой на отдельные виды продукции добывающих отраслей. Также на 3,3%, или на 8,8 млн рублей, отмечено снижение поступлений по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, как по причине сокращения числа субъектов малого и среднего предпринимательства в круге применения данного специального налогового режима, так и перехода ряда хозяйствующих субъектов на патентную систему, о чём свидетельствует рост поступлений по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения на 21,2%, или на 5,9 млн рублей.

Неналоговые поступления в отчётном периоде увеличились по отношению к январю-сентябрю 2017 года на 4,9% (на 105,3 млн рублей) в основном по причине роста платежей при пользовании природными ресурсами в 1,4 раза (на 48,7 млн рублей), доходов от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности на 3% (на 40,1 млн рублей), штрафов, санкций и возмещения ущерба на 7,3% (на 23,2 млн рублей) и прочих неналоговых доходов на 15,6 млн рублей, или в 2 раза.

Безвозмездные поступления в консолидированный бюджет Мурманской области в общей сумме снизились по отношению к январю-сентябрю 2017 года на 8,3% (на 420,8 млн рублей) в основном за счёт снижения поступлений из федерального бюджета субсидий на 39,5% (на 256,1 млн рублей), межбюджетных трансфертов на 25,5% (118 млн рублей), а так же дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности на 116,5 млн рублей, или на 4,3%.

В январе-сентябре 2018 года расходы консолидированного бюджета области увеличились на 9,4% по отношению к аналогичному периоду 2017 года. В структуре расходов затраты на социальную сферу возросли на 11,1% (на 4 млрд рублей) и составили 71% в общей сумме расходов (на 1.10.2017 – 69,9%).

Объём государственного долга Мурманской области по состоянию на 1 октября текущего года составил 21,6 млрд рублей, увеличившись с начала года на 13,7%, или на 2,6 млрд рублей. В его структуре доля коммерческих кредитов составила 33,4%, что на 15,8 процентных пункта выше уровня аналогичного периода прошлого года. Муниципальный долг снизился с начала года на 499,9 млн рублей и на отчётную дату составил 3,5 млрд рублей.