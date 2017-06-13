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Мурманская область. Арктика13.06.17 09:22

Объём хищений с карт граждан за год упал на 55%, но он ещё составляет 1,7 млрд рублей

Объём хищений с банковских карт россиян за январь-май 2017 года составил 1,7 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года показатель снизился на 55%. Это следует из расчётов компании «Zecurion», специализирующейся на безопасности банковского обслуживания. Как пишут  «Известия» со ссылкой на этот отчёт, почти половина краж связана со скиммингом — несложным методом получения информации, известным ещё с прошлого века. Эксперты советуют россиянам быть более внимательными и соблюдать элементарные правила безопасности.

В офлайне преступники воруют данные карт в основном с помощью скимминга — установки на банкоматы устройств, считывающих номер, срок действия карты, PIN-код. Во Всемирной сети главным образом - путем фишинга. Это кража логинов и паролей клиентов через интернет с помощью сайтов-двойников и рассылки троянов на персональные компьютеры пользователей.

Как уточнили в «Zecurion», снижение объёмов киберхищений в 2017 году связано с усилением систем кибербезопасности банков. Повысить уровень защищенности банки заставило повышенное внимание Центробанка к их информбезопасности — так, специалисты «FinCERT» при Банке России начали участвовать в проверках кредитных организаций. Кроме того, регулятор собирается выпустить ГОСТ по кибербезопасности, готовится профстандарт для антихакеров.

В общем объёме киберхищений лидируют именно офлайн-кражи, пишут «Известия». При совершении операций в банкоматах нужно внимательно осматривать аппараты на предмет скиммеров, их можно обнаружить на ощупь на клавиатуре. Эксперты также наблюдают активное развитие «социальной инженерии» в офлайне: мошенники разными способами вводят клиентов банков в заблуждение и выуживают у них важную информацию, необходимую для доступа к счетам: коды, пароли. Чтобы избежать таких офлайн-краж, нужно критически воспринимать любые просьбы сообщить данные карт и сразу перезванивать в свой банк.

«Доля офлайн-мошенничества всё еще слишком велика: подавляющее большинство краж связано со скиммингом - 48% списаний, - отметили газете в «Zecurion». - Наиболее актуальные угрозы в Сети - несанкционированный доступ к мобильному банку (13% онлайн-списаний), интернет-банку (28%), покупки через интернет-магазины с использованием реквизитов карт без физического их присутствия (25%)».

 

 

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