Объем инвестиций в основной капитал в Мурманской области за 2017 год превысил 110 млрд рублей

Существующие федеральные и региональные меры господдержки создают комфортные условия для реализации инвестиционных проектов в Мурманской области, заявила в ходе отчета о деятельности регионального правительства за 2017 год губернатор Марина Ковтун.



«Во многом благодаря этому объем инвестиций за минувший год превысил 110 млрд рублей. По темпу их роста – в 1,3 раза – наш регион поднялся на 6-е место по стране», – сообщила Марина Ковтун.



Только в 2017 году господдержку получили семь инвесторов: три – по налоговым льготам и четыре по аренде земельных участков без проведения торгов. «Инвестиционный портфель» области на сегодня включает 16 соглашений с инвесторами и «весит» 106,5 млрд рублей с созданием 6300 новых рабочих мест, отметила Марина Ковтун.



За прошлый год в регионе заключено четыре новых инвестсоглашения, а также первый региональный специнвестконтракт с одним из резидентов ТОСЭР в Кировске.



Для специнвестконтрактов в Мурманском области до 10% снижена региональная ставка по налогу на прибыль. Помимо уже зарекомендовавших себя налоговых льгот и других преференций с этого года в облагаемый по льготной ставке состав имущества включены активы, созданные в течение двух лет до подачи заявки на господдержку.



«Это позволит снизить финансовую нагрузку в инвестиционной фазе реализуемых проектов», – подчеркнула Марина Ковтун.



При этом, как отметила Марина Ковтун, правительство Мурманской области уделяет особое внимание вопросу оценки эффективности инвестиционных налоговых льгот. Проводимый анализ показывает: на 1 рубль предоставленных региональных налоговых льгот в бюджет Мурманской области возвращается до 13 рублей налоговых и неналоговых поступлений.