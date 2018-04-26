В Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗСВандализм, или Борьба за территорию в центре Мурманска
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика26.04.18 11:09

Объем инвестиций в основной капитал в Мурманской области за 2017 год превысил 110 млрд рублей

Существующие федеральные и региональные меры господдержки создают комфортные условия для реализации инвестиционных проектов в Мурманской области, заявила в ходе отчета о деятельности регионального правительства за 2017 год губернатор Марина Ковтун.

«Во многом благодаря этому объем инвестиций за минувший год превысил 110 млрд рублей. По темпу их роста – в 1,3 раза – наш регион поднялся на 6-е место по стране», – сообщила Марина Ковтун.

Только в 2017 году господдержку получили семь инвесторов: три – по налоговым льготам и четыре по аренде земельных участков без проведения торгов. «Инвестиционный портфель» области на сегодня включает 16 соглашений с инвесторами и «весит» 106,5 млрд рублей с созданием 6300 новых рабочих мест, отметила Марина Ковтун. 

За прошлый год в регионе заключено четыре новых инвестсоглашения, а также первый региональный специнвестконтракт с одним из резидентов ТОСЭР в Кировске.

Для специнвестконтрактов в Мурманском области до 10% снижена региональная ставка по налогу на прибыль. Помимо уже зарекомендовавших себя налоговых льгот и других преференций с этого года в облагаемый по льготной ставке состав имущества включены активы, созданные в течение двух лет до подачи заявки на господдержку.

«Это позволит снизить финансовую нагрузку в инвестиционной фазе реализуемых проектов», – подчеркнула Марина Ковтун. 

При этом, как отметила Марина Ковтун, правительство Мурманской области уделяет особое внимание вопросу оценки эффективности инвестиционных налоговых льгот. Проводимый анализ показывает: на 1 рубль предоставленных региональных налоговых льгот в бюджет Мурманской области возвращается до 13 рублей налоговых и неналоговых поступлений.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаЦена билета на автобус будет разной
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
10.04.18: 12 апреля 1961 года Юрий Гагарин совершил первый в истории человечества космический полёт. А какое место Россия сегодня занимает среди космических держав мира?Проголосовало: 446 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Ингмар
23.04.18 14:11
Страсти вы тут пишите. но это ведь дела ушедших лет?
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
Елена Гальцова
23.04.18 14:10
Это конечно да. но, может, стоить написать о чем-то другом, например, когда мы в наших магазинах увидим дешевую рыбу? когда, как раньше, выйдем в рыбный магазин и купим все, чего душа пожелает?
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
Иван Андреевич
23.04.18 14:07
Сегодня вообще все говорят о рыбе. Важная тема, нужная. Даже если не о наших победах, а о наших проблемах.
Комментарий к новости:Иностранные инвесторы под колпаком ФАС! А кто вспомнит о тех, кто успел сколотить состояние в евро на нашей рыбе?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире13:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)13:30Новости. Информационная программа.14:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области продолжает отмечаться рост цен на бензин и у оптовиков, и на АЗС-PRO ВалютуКурс евро снизился на 1 рубль, доллар – на 63 копейки-PRO ЭнергетикуКольская АЭС обеспечила выработку электроэнергии на 101%-PRO ЖКХВ долгах как в шелках: дебиторская задолженность потребителей Мурманской области за оказанные ЖКУ на конец 2017 года составила 26,5 млрд рублей-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыЦена билета на автобус будет разной
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика