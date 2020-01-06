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Мурманская область. Арктика06.01.20 07:40

Объём инвестиций в основной капитал в Мурманской области за январь-сентябрь 2019 года сложился на уровне аналогичного периода прошлого года

Региональное Министерство экономического развития в последний день ушедшего года обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, по предварительным данным объём инвестиций в основной капитал за счёт всех источников финансирования в Мурманской области за январь-сентябрь 2019 года сложился на уровне аналогичного периода прошлого года и составил 88,5 млрд рублей (100,2% к аналогичному периоду 2018 года в сопоставимых ценах), из них за счёт бюджетных средств – 21,9 млрд рублей.

Увеличение инвестиционной активности наблюдалось по таким видам экономической деятельности как «Обрабатывающие производства» и «Транспортировка и хранение».

Доля собственных средств организаций в основной капитал в январе-сентябре 2019 года составила 49%, доля привлеченных средств – 51%, из них на средства бюджетов всех уровней пришлось 48% общего объёма инвестиций в основной капитал. Основную долю средств в объёме бюджетных инвестиций, как и в аналогичном периоде 2018 года, занимают средства федерального бюджета (92,4%).

 

 

 

 

 

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