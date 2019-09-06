Объём кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам Мурманской области кредитными организациями, вырос в 1,5 раза

Региональное Министерство экономического развития подготовило аналитическую информацию «Об устойчивости региональной финансовой системы в январе-июне 2019 года». Как сообщает ведомство, за январь-июнь текущего года объём кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам Мурманской области кредитными организациями Российской Федерации, составил 92,9 млрд рублей, что в 1,5 раза больше аналогичного периода 2018 года.

Объём кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, вырос по отношению к январю-июню 2018 года в 1,4 раза и составил 33,5 млрд рублей.

Объём кредитов, выданных физическим лицам возрос в 1,5 раза по отношению к январю-июню 2018 года и составил 59,4 млрд рублей. Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, выданным физическим лицам, составила 13,43% (в январе-июне 2018 года – 15%).

Задолженность по предоставленным кредитам на 1 июля текущего года увеличилась с начала года на 7,1% и составила 195,8 млрд рублей (по состоянию на эту же дату прошлого года задолженность увеличилась на 10,1%).

Доля задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в формировании кредитного портфеля Мурманской области по состоянию на 1 июля 2019 года составила 44,3%.

Из общей суммы задолженности на задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, приходится 86,7 млрд рублей (увеличение с начала 2019 года – на 7,4%, по состоянию на 1.07.2018 - увеличение на 14%), в том числе: задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), возросла с начала 2019 года на 6,4% и составила 71,3 млрд рублей, по состоянию на 1.07.2018 - рост на 16%; задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, увеличилась с начала года на 15,3% и составила 14,3 млрд рублей, по состоянию на 1.07.2018 - увеличение на 0,4%; задолженность по кредитам, предоставленным индивидуальным предпринимателям, снизилась с начала года на 15,4% и составила 1,1 млрд рублей, по состоянию на 1.07.2018 - снижение на 0,5%.

На задолженность физических лиц приходится 109,1 млрд рублей, или 55,7% кредитного портфеля Мурманской области (увеличение с начала года на 6,8%, по состоянию на 1.07.2018 - на 7,5%).

Просроченная задолженность на 1.07.2019 осталась на уровне начала года и составила 9,1 млрд рублей (по состоянию на 1.07.2018 – 9 млрд рублей с ростом на 2,3%). Удельный вес просроченной задолженности составил 4,6%, по состоянию на 1.07.2018 – 5,7%.

В общей сумме просроченной задолженности 68,1% составили кредиты, выданные предприятиям сельского хозяйства и физическим лицам (1,7 млрд рублей и 4,5 млрд рублей, соответственно).

Вклады (депозиты) физических лиц, привлеченные кредитными организациями Российской Федерации в январе-июне 2019 года, по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличились на 12 млрд рублей (7,5%) и составили 171,1 млрд рублей. Средневзвешенные процентные ставки по депозитам, привлеченным в рублях физических лиц, в июне 2019 года составили 5,8% (в июне 2018 года – 6,3%).