Объём кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям региона, снизился в 1,5 раза

Как сообщает Министерство экономического развития Мурманской области, за январь-июнь 2017 года объём кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам региона кредитными организациями Российской Федерации, составил 49,9 млрд рублей, что на 9,4% меньше аналогичного периода 2016 года.

Объём кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, снизился по отношению к аналогичному периоду 2016 года в 1,5 раза и составил 20 млрд рублей.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям, снизилась по отношению к прошлому году и составила в июне 2017 года 12,5% (в июне 2016 года – 13%).

Задолженность по предоставленным кредитам на 1.07.2017 уменьшилась с начала года на 13,1% и составила 135,1 млрд рублей (по состоянию на 1.07.2016 задолженность уменьшилась на 7,7%).

Доля задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в формировании кредитного портфеля Мурманской области по состоянию на 1.07.2017 составила 41,2%.

Из общей суммы задолженности на задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, приходится 55,7 млрд рублей (снижение с начала 2017 года - в 1,4 раза, по состоянию на 1.07.2016 - снижение на 12,5%), в том числе: задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), уменьшилась с начала года в 1,4 раза и составила 48,1 млрд рублей, по состоянию на 1.07.2016 - увеличение на 11,2%; задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, уменьшилась с начала года в 1,4 раза и составила 6,4 млрд рублей, по состоянию на 1.07.2016 - снижение в 3 раза; задолженность по кредитам, предоставленным индивидуальным предпринимателям, снизилась с начала года на 5,5% и составила 1,2 млрд рублей, по состоянию на 1.07.2016 - снижение на 16,1%.

На задолженность физических лиц приходится 79,4 млрд рублей (увеличение с начала 2017 года на 2,1%, по состоянию на 1.07.2016 - снижение на 2,2%).

Просроченная задолженность на 1.07.2017 составила 9,4 млрд рублей (уменьшение с начала 2017 года в 1,2 раза, по состоянию на 1.07.2016 – 11,8 млрд рублей с ростом с начала года на 13,5%).

Удельный вес просроченной задолженности составил 6,9%, по состоянию на 1.07.2016 – 7,6%.

В общей сумме просроченной задолженности 73,4% составили кредиты, выданные субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам (1,7 млрд рублей и 5,2 млрд рублей, соответственно).

Вклады (депозиты) физических лиц, привлеченные кредитными организациями Российской Федерации в январе - июне 2017 года, по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличились на 9,7 млрд рублей (6,9%) и составили 150,6 млрд рублей.

Средневзвешенные процентные ставки по привлеченным кредитными организациями депозитам в рублях в июне 2017 года составили: физических лиц - 4,9%, нефинансовых организаций – 7,9% (в июне 2016 – 6,6% и 8,9% соответственно).