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Мурманская область. Арктика07.09.17 09:25

Объём кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в Мурманской области снизился в 1,4 раза

Как сообщает региональное Минэкономразвития в аналитической информации «Об устойчивости региональной финансовой системы в январе-июле 2017 года», по состоянию на 1 августа текущего года на территории Мурманской области действуют один самостоятельный банк и одна небанковская кредитная организация, 5 филиалов действующих кредитных организаций, 2 представительства кредитных организаций  и 191 внутреннее структурное подразделение кредитных организаций. Свыше половины банковских учреждений сосредоточены непосредственно в Мурманске. Наибольший удельный вес в банковском секторе области имеет отделение ПАО «Сбербанк», как по количеству подразделений, так и по объёму операций.

За январь-июль 2017 года объём кредитов, предоставленных юридическим и физическим лицам Мурманской области кредитными организациями Российской Федерации, составил 58,92 млрд рублей, что на 5,5% меньше аналогичного периода 2016 года.

Объём кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, снизился  по отношению к аналогичному периоду 2016 года в 1,4 раза и составил 23,3 млрд рублей.

Средневзвешенная процентная ставка по кредитам, предоставленным нефинансовым организациям, снизилась по отношению к прошлому году и составила в июле 2017 года 12,4% (в июле 2016 года – 14,3%).

Задолженность по предоставленным кредитам на 1 августа 2017 года уменьшилась  с начала года на 12,3% и составила 136,5 млрд рублей (по состоянию на 01.08.2016  задолженность  снизилась  на 3,7%).

Доля задолженности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в формировании кредитного портфеля Мурманской области  по состоянию на 1 августа составила 41%.

Из общей суммы задолженности на задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, приходится 55,99 млрд рублей (снижение с начала 2017 года - в 1,4 раза, по состоянию на 01.08.2016  - снижение  на 5,4%), в том числе: задолженность по кредитам, предоставленным юридическим лицам (за исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), уменьшилась с начала года в 1,4 раза и составила 48,7 млрд рублей, по состоянию на 01.08.2016  - увеличение в 1,2 раза; задолженность по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства, уменьшилась с начала года  в 1,4 раза  и составила 6,2 млрд рублей, по состоянию на 01.08.2016  - снижение в 3 раза; задолженность по кредитам, предоставленным  индивидуальным предпринимателям, снизилась с начала года  на 10,2%  и составила 1,12 млрд рублей, по состоянию на 01.08.2016  - снижение  на 19,3%.

На задолженность физических лиц приходится 80,5 млрд рублей (рост с начала 2017 года на 3,5%, по состоянию на 01.08.2016  - снижение на 1,7%).

Просроченная задолженность на 1 августа текущего года составила 9,6 млрд рублей (уменьшение с начала 2017 года  в 1,3 раза, по состоянию на 01.08.2016  – 11,96 млрд рублей с ростом  с начала года в 1,2 раза).

Удельный вес просроченной задолженности составил 7%, по состоянию на 01.08.2016  – 7,4%.

В общей сумме просроченной задолженности 71,8% составили кредиты,  выданные субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам (1,5 млрд рублей и 5,3 млрд рублей, соответственно).

Вклады (депозиты) физических лиц, привлеченные кредитными организациями Российской Федерации в январе - июле 2017 года, по отношению к аналогичному периоду прошлого года увеличились на 6,7 млрд. рублей (4,7%) и составили 148,2 млрд рублей.

Средневзвешенные процентные ставки по депозитам, привлеченным в рублях физических лиц, в июле 2017 года составили 4,2% (в июле 2016 года – 6,3%), нефинансовых организаций – 7,9%  (в июле 2016 – 8,7%).

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