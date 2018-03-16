3 тысячи рублей и шесть мышек – на дорогу из Мурманска во ВладивостокВесна идёт - вводится временное ограничение по весу для автотранспорта
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика16.03.18 07:35

Объём налоговых поступлений в местные бюджеты муниципальных образований Заполярья в январе-феврале увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 10%

В январе-феврале 2018 года налогоплательщиками Кольского края в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено 6,7 млрд рублей налогов и сборов. Специалисты регионального налогового управления отмечают, что из 6672 млн рублей основная доля приходится на поступления налога на доходы физических лиц: 3729 млн рублей, или 56%, налога на прибыль организаций – 1381 млн рублей, или 21%, налога на добавленную стоимость – 658 млн рублей - 10%.

Относительно аналогичного периода прошлого года увеличился объём поступлений налога на доходы физических лиц (на 10% или на 352 млн рублей), имущественных налогов (на 32% или на 61 млн рублей), налогов на совокупный доход (на 4% или на 7 млн рублей).

В консолидированный бюджет Мурманской области направлено 5788 млн рублей (87%).

Объём налоговых поступлений в местные бюджеты муниципальных образований Заполярья в январе-феврале 2018 года возрос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 10% и составил 1470 млн рублей.

Сохранена тенденция обеспечения темпов роста поступлений по страховым взносам. За два месяца 2018 года поступило на обязательное пенсионное страхование 3990 млн рублей, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 130 млн рублей, на обязательное медицинское страхование 919 млн рублей. Прирост платежей в государственные внебюджетные фонды составил 5,2% (251 млн рублей).

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика7 лет отмерь и госдолг отрежь, или В 2025 год Мурман войдёт без долгов?
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
18.02.18: Как изменится наша жизнь после 18 марта, когда мы выберем Президента РФ?Проголосовало: 558 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Владимир
15.03.18 13:07
Ольга! Поздравляю!!!
Комментарий к новости:Преподаватель Мурманского колледжа искусств Ольга Павлова – лауреат общероссийского конкурса преподавателей музучилищ и колледжей России
ирина
14.03.18 08:51
если собак неподкармливать они еще злее будут
Комментарий к новости:В Мурманске с каждым годом становится всё больше бездомных собак
Алекс
14.03.18 00:50
Не будет кормовой базы, звери еще злее будут. Весна на дворе, а прикормка животных сердобольными жителями не влияет на их агрессивность. Заниматься этим вопросом вовремя надо, а не когда рак на горе с
Комментарий к новости:В Мурманске с каждым годом становится всё больше бездомных собак
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире04:15«Знаки». Развлекательная программа (12+)04:45«Открытая студия». Тематическая программа (12+)05:15«В доме». Художественный фильм (16+)
-PRO ДеньгиВ Мурманской области оптовики продолжают снижать цены на топливо, а на АЗС упорно их держат на прежнем уровне-PRO ВалютуКурс доллара подрос на 8 копеек, евро снизился почти на 2 копейки-PRO ЭнергетикуНа Серебрянской ГЭС-2 ПАО «ТГК-1» завершился капитальный ремонт гидроагрегата-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 16 марта-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПолномочия тасовать – не с прокуратурой бодаться
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика