Объём налоговых поступлений в местные бюджеты муниципальных образований Заполярья в январе-феврале увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 10%

В январе-феврале 2018 года налогоплательщиками Кольского края в консолидированный бюджет Российской Федерации перечислено 6,7 млрд рублей налогов и сборов. Специалисты регионального налогового управления отмечают, что из 6672 млн рублей основная доля приходится на поступления налога на доходы физических лиц: 3729 млн рублей, или 56%, налога на прибыль организаций – 1381 млн рублей, или 21%, налога на добавленную стоимость – 658 млн рублей - 10%.

Относительно аналогичного периода прошлого года увеличился объём поступлений налога на доходы физических лиц (на 10% или на 352 млн рублей), имущественных налогов (на 32% или на 61 млн рублей), налогов на совокупный доход (на 4% или на 7 млн рублей).

В консолидированный бюджет Мурманской области направлено 5788 млн рублей (87%).

Объём налоговых поступлений в местные бюджеты муниципальных образований Заполярья в январе-феврале 2018 года возрос по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 10% и составил 1470 млн рублей.

Сохранена тенденция обеспечения темпов роста поступлений по страховым взносам. За два месяца 2018 года поступило на обязательное пенсионное страхование 3990 млн рублей, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 130 млн рублей, на обязательное медицинское страхование 919 млн рублей. Прирост платежей в государственные внебюджетные фонды составил 5,2% (251 млн рублей).