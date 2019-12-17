Объём операций, совершенных с использованием выданных на территории Мурманской области банковских карт, составил 478 млрд рублей

За 9 месяцев текущего года объём операций, совершенных с использованием выданных на территории Мурманской области банковских карт, составил 478,0 млрд рублей*, что на 11,6% превышает аналогичный показатель прошлого года. Более 90% всех операций из общего количества карточных транзакций совершены безналичным способом, включая переводы между платежными картами в рамках одного банка.

Как сообщает пресс-секретарь Отделения по Мурманской области Северо-Западного главного управления Центрального банка РФ, с начала этого года заработал новый проект Банка России – «Система быстрых платежей (СБП). СБП позволяет круглосуточно переводить деньги по номеру мобильного телефона себе и другим, независимо от того, в каком банке открыты счета отправителя или получателя средств. Причём сервис доступен не только для перевода с карт и не только в пределах одного банка, а с любого счёта на счёт в любом банке. Единственное условие - необходимо быть клиентом одного из более 30 банков, которые уже присоединились к Системе быстрых платежей (СБП).

Услуга оказывается не только через мобильное приложение банка, но и через их сайты. Чтобы осуществить перевод достаточно выбрать функцию СБП, указать номер телефона получателя и сумму перевода. После получения ответного сообщения с указанием имени, отчества и первой буквы фамилии получателя, нужно внимательно проверить эти данные и подтвердить отправку перевода. Через несколько секунд после этого деньги станут доступны получателю. В настоящий момент большинство банков-участников СБП либо не планируют взимать с населения комиссии по переводам со счёта на счёт, либо устанавливают лимиты для бесплатных переводов. СБП позволяет не только управлять своими счетами, но и оплачивать товары и услуги при помощи QR-кода в магазинах и предприятиях сервиса, предоставляющих такую возможность. В дальнейшем через СБП можно будет оплатить налоги, коммунальные услуги, совершить переводы гражданам от организаций.

Полный список банков-участников опубликован на сайте www.sbp.nspk.ru. На сегодняшний день в СБП совершено 5,5 млн операций на общую сумму более 48,3 млрд рублей. При этом средняя сумма перевода составляет 8,8 тысячи рублей.

* - учитываются операции по снятию наличных, оплате товаров, работ и услуг, таможенные и прочие операции.