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Мурманская область. Арктика03.01.20 11:00

Объём перевозимых грузов морским транспортом предприятий Мурманской области продолжает оставаться низким

Региональное Министерство экономического развития в последний день ушедшего года обнародовало информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-ноябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2019 года.

Как сообщает ведомство, за январь-ноябрь 2019 года морскими портами и терминалами Мурманской области переработано 59,1 млн тонн грузов, что на 2,3% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Увеличение обусловлено ростом объёмов переработки как наливных грузов до 34,4 млн тонн (на 0,9%), так и сухогрузов до 24,7 млн тонн (на 4,4%).

Объём перевозок грузов железнодорожным транспортом по итогам одиннадцати месяцев сложился выше прошлогоднего уровня на 2,1% за счёт увеличения объёмов погрузки металлических руд на 4,1% и минеральных удобрений на 1,9%.

Автомобильным транспортом организаций, занимающихся грузовыми автоперевозками, перевезено грузов на 18,4% меньше, чем в январе-ноябре 2018 года; грузооборот составил 101,3% к соответствующему периоду предыдущего года.

Объём перевозимых грузов морским транспортом продолжает оставаться значительно ниже аналогичного периода предыдущего года, что обусловлено падением спроса на услуги основного перевозчика.

 

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