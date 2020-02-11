Объём перевозимых грузов морским транспортом региона в 2019 году значительно ниже уровня 2018 года

Региональное Министерство экономического развития разместило ежемесячный доклад об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения области за 2019 год.

Как сообщает ведомство, в 2019 году морскими портами и терминалами Мурманской области переработаны 64,4 млн тонн грузов, что на 2,4% выше уровня 2018 года. Увеличение обусловлено ростом объёмов переработки как наливных грузов до 37,5 млн тонн (на 0,8%), так и сухогрузов - до 27 млн тонн (на 4,8%).

Общий объём перевозок грузов железнодорожным транспортом по итогам 2019 года сложился выше на 0,4% уровня 2018 года, при этом металлических руд отправлено больше на 0,8%, минеральных удобрений - на 1,6%.

Автомобильным транспортом организаций, занимающихся грузовыми автоперевозками, перевезено грузов на 19,7% меньше, чем в 2018 году; грузооборот - 100,8%.

Объём перевозимых грузов морским транспортом в 2019 году значительно ниже уровня 2018 года, что обусловлено отсутствием спроса на услуги основного перевозчика.