Региональное Министерство экономического развития подготовило доклад об итогах социально-экономического развития Мурманской области за январь-июнь 2019 года.

Как сообщает ведомство на официальном сайте, за январь-июнь 2019 года морскими портами и терминалами Мурманской области переработаны 32,2 млн тонн грузов, что на 8,1% выше уровня прошлого года. Увеличение обусловлено ростом объёмов переработки как сухогрузов до 13,3 млн тонн (на 6,3%), так и нефтеналивных грузов до 18,9 млн тонн (на 9,3%).

Объём перевозок грузов железнодорожным транспортом сложился выше прошлогоднего уровня на 0,5% в связи с увеличением объёмов погрузки металлических руд на 4,4%.

Автомобильным транспортом крупных и средних предприятий перевезено грузов на 14,1% меньше, чем в январе-июне 2018 года преимущественно в результате переориентации АО «СЗФК» на грузоперевозки железнодорожным транспортом. В то же время за счёт увеличения дальности перевозок грузооборот автомобильного транспорта увеличился на 1,9%.

Объём перевозимых грузов морским транспортом составил всего 10,1% от соответствующего уровня 2018 года, что обусловлено падением спроса на услуги основного перевозчика.