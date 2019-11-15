Объём перевозок грузов в акватории Северного морского пути вырос на 63,5%

Объём перевозок грузов в акватории Северного морского пути (СМП), по данным дирекции СМП Госкорпорации «Росатом», по состоянию на 15 ноября текущего года превысил 26 млн тонн.

Основной прирост грузопотока произошел за счёт проекта «Ямал СПГ», созданного на базе Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. Также произошло увеличение количества отгружаемой нефти с Арктического отгрузочного нефтяного терминала Новопортовского месторождения «Ворота Арктики». Транзит по СМП увеличился более чем на 205 тысяч тонн, что составляет 29,5% по сравнению с тем же периодом 2018 года.

Напомним, в 2018 году грузооборот по СМП составил более 20 млн тонн. В 2016 году объём грузоперевозок по СМП достиг 7,5 млн тонн, впервые превысив показатели, достигнутые в СССР, когда в 1987 году по СМП было перевезено 6,7 млн тонн.