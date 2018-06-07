Объём перевозок в Мурманской области снизился на 3,3%

Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-апрель и оценке основных показателей за январь-июнь 2018 года.

По предварительным данным ведомства, в Мурманской области в январе-апреле 2018 года организациями транспорта перевезено 10,9 млн тонн различных грузов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года объём перевозок снизился на 3,3%.

По итогам отчётного периода объём перевозок грузов железнодорожным транспортом сложился выше уровня прошлого года на 4,7% в связи с увеличением перевозок железной руды и апатитового концентрата на 6,2%.

На морском транспорте объём перевозимых грузов сократился в 2 раза, что обусловлено отсутствием в январе-апреле текущего года перевозок экспортных грузов на коротких маршрутах (страны Балтии), а также сдачей во фрахт большей части судов по договорам таймчартера.

В январе-апреле текущего года произошел рост перевозок грузов воздушным транспортом на 4,6% по отношению к аналогичному периоду прошлого года за счёт выполнения рейсов на Северный полюс.

Автомобильным транспортом перевезено грузов в 1,7 раза меньше, чем в январе-апреле 2017 года в связи с окончанием строительных работ на крупном промышленном объекте, а также переориентацией на грузоперевозки железнодорожным транспортом.

Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС) морскими портами и терминалами области за январь-апрель 2018 года переработано 17,8 млн тонн грузов, что на 6,9% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Увеличение обусловлено ростом объёмов перевалки как наливных грузов на 6,8% - до 9,8 млн тонн, так и сухогрузов – до 8 млн тонн (рост относительно января-апреля прошлого года на 7,1%).