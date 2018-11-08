Региональное Министерство экономического развития подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения Мурманской области за январь-сентябрь и оценке основных показателей за январь-декабрь 2018 года.

Как сообщает ведомство, объём продукции сельского хозяйства в Мурманской области в январе-сентябре 2018 года составил 17763 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства – 109,9% (в среднем по России – 96,7%). Рост по сравнению с январем-сентябрем 2017 года обусловлен увеличением: производства скота и птицы на убой в живом весе на 8,4%; - производства молока на 11,1% в связи с повышением продуктивности молочного стада; выпуска куриных яиц в 2,6 раза за счёт забоя в аналогичном периоде предыдущего года кур-несушек для обновления стада в сельскохозяйственной организации.

Государственная поддержка агропромышленного комплекса Мурманской области за январь-сентябрь 2018 года из федерального и областного бюджетов составила 233,8 млн рублей.