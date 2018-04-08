Объём промышленного производства в Мурманской области по отношению к предыдущему месяцу снизился на 4,5%

Министерство экономического развития Мурманской области подготовило информацию об основных результатах экономической деятельности, уровне жизни населения нашего региона за январь-февраль и оценке основных показателей за январь-март 2018 года.

Как сообщает ведомство, в январе-феврале 2018 года индекс промышленного производства в Мурманской области составил 102,4% относительно соответствующего периода 2017 года (в среднем по России – 102,2%). В феврале по сравнению с февралем 2017 года уровень производства вырос на 1,4% (в среднем по России – на 1,5%). По отношению к предыдущему месяцу объём промышленного производства снизился на 4,5% (в среднем по России – на 2%).

Цены производителей промышленных товаров по сравнению с январем-февралем 2017 года снизились на 0,5%, в том числе на товары, предназначенные для реализации на внутреннем рынке, – на 4,3%, на экспорт – выросли на 6%.