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Мурманская область. Арктика07.08.19 10:27

Объём «серых» зарплат в России в 2018 году составил 13,07 трлн рублей

В процентном соотношении скрытые доходы в прошлом году были на уровне 12,6% ВВП, оценили в Росстате. При этом в статистическом ведомстве заявили, что это наименьший показатель за последние пять лет.

Как пишут «Известия», в 2014 году этот показатель был на уровне 13,4% ВВП, в 2015-м - 13,5%, в 2016-м - 13%, а в 2017-м - 12,9%. Однако, несмотря на положительную динамику, размер теневых денежных поступлений в 2018-м всё равно был практически сопоставим с расходной частью федерального бюджета прошлого года.

При оценке доходов населения Росстат использует балансовый метод. Он подразумевает, что, с одной стороны, «собираются» все расходы и сбережения, а с другой - все «легальные» доходы россиян, объяснили «Известиям» в статистическом ведомстве. Как правило, расходы и сбережения оказываются больше доходов. Разница может служить маркером «серых» зарплат.

Заметный скачок активности в нелегальном секторе отмечался в 2014-2015 годах, когда из-за кризиса многие граждане были вынуждены искать вторую работу или брать неофициальные подработки, рассказал директор Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС Андрей Покида. По его словам, количество людей, которые получали зарплату в конверте или «халтурили», доходило до 40% от работающего населения. По большей части это были услуги частного характера: репетиторство, парикмахерство и т.д.

Однако в последние годы наблюдается другая тенденция: если раньше люди брали подработки, чтобы улучшить свое благосостояние, то сейчас отказываются от них, поскольку у россиян снизился спрос на такие услуги. Иными словами, у граждан стало меньше денег на маникюр, уроки английского или игры на гитаре, подчеркнул Андрей Покида. «Сейчас доля тех, кто так или иначе получает доход в «серой» зоне, сократилась до 30%», - оценил он.

Государство пытается «обелить» рынок работающих на себя - самозанятых. Например, с начала этого года в четырех регионах действует пилотный проект по легализации таких граждан. В Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане им доступен упрощенный регистрационный режим, а также пониженные налоги - 4% и 6% в зависимости от источника прибыли (физических или юридических лиц).

Андрей Покида подчеркнул, что, по опыту других стран, полностью изжить «серый» сектор не получится. Однако при комплексном подходе с грамотным регулированием сферы и своевременной поддержкой бизнеса за 10 лет возможно сократить сегодняшний показатель вдвое.

При этом есть и другая сторона проблемы: наряду с самозанятыми значительную часть «серого» сектора экономики составляют предприятия и организации, которые платят сотрудникам зарплату в конверте. Мотивация руководителей в этом случае понятна: уход от налогов, отметил доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Никита Моисеев. Но и сами работники не готовы отказываться от подобных предложений. Это связано с недоверием к пенсионной системе.

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