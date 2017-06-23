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Мурманская область. Арктика23.06.17 11:32

Объём валового регионального продукта на душу населения в Мурманской области за три года увеличился более чем на 30%

О ходе исполнения плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития, а также реализации и оценке эффективности региональных госпрограмм в 2016 году сегодня на заседании областного правительства доложила министр экономического развития Мурманской области Елена Тихонова.

Оценка эффективности реализации госпрограмм осуществлялась исходя из достижения показателей, их динамики, а также выполнения мероприятий и соответствия планируемому объему расходов. Глава ведомства проинформировала, что в 2016 году высокую оценку получили «Развитие физической культуры и спорта», «Развитие культуры и сохранение культурного наследия региона», «Развитие рыбохозяйственного комплекса», «Информационное общество». Этот результат обусловлен достаточно высоким уровнем выполнения мероприятий и положительной динамикой показателей по сравнению с 2015 годом.

Показательно, что несмотря на существенное влияние внешних макроэкономических факторов, объём валового регионального продукта на душу населения, по оценке, был перевыполнен, увеличившись за три года более чем на 30%, и составил 527,8 тысячи рублей при плане – 493 тысячи рублей. В числе наиболее заметных результатов глава ведомства отметила, в частности, завершение работ и получение разрешений на ввод в эксплуатацию по таким объектам, как областная филармония, очистные сооружения и резервная котельная стационара областного противотуберкулезного диспансера, детские сады в Гаджиево и Мурманске, плавательный бассейн в Кандалакше, четыре многоквартирных дома для переселения граждан из аварийного жилфонда, пожарное депо в Териберке, компакторная площадка в Алакуртти и четыре объекта дорожной инфраструктуры, включая участок автодороги «Салла».

«Мы входим в новый цикл стратегического планирования, который определён нормами федерального закона «О стратегическом планировании». Сейчас осуществляется разработка стратегий социально-экономического и пространственного развития России – двух основополагающих документов, определяющих долгосрочные цели, задачи и приоритеты развития нашего государства в целом и регионального развития в частности. Принятие первого документа ожидается до конца текущего года, второго – в марте 2018-го. После чего соответствующие изменения должны быть внесены в действующие документы стратегического планирования», - сказала Е. Тихонова.

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