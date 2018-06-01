Объём задолженности по «котлам» в России составил 78,9 млрд рублей. Пора браться за должников за капремонт МКД

В Совете Федерации предложили упростить судебный механизм по взысканию долгов с неплательщиков за капремонт. В частности, верхняя плата парламента рекомендует Минстрою проработать вопрос предоставления региональным операторам капремонта права обрабатывать персональные данные жителей, чтобы ускорить процесс судебного взыскания задолженностей по взносам.

Как напоминают «Известия», сейчас в России существует два способа оплачивать капремонт в жилых домах. Первый — жители могут открыть специальный счёт дома и сами решать, когда и на что тратить деньги. Второй — делать взносы в общий котёл регионального оператора и ждать, когда до дома дойдёт очередь. По состоянию на I квартал 2018 года общий объём задолженности по «котлам» составлял 78,9 млрд рублей. Тогда как на конец 2017 года долги по спецсчетам были на уровне 12 млрд рублей, рассказали газете в Ассоциации региональных операторов капремонта.

Правом взыскивать задолженности с граждан, которые отчисляют взносы по принципу общего котла, региональные операторы наделены Жилищным кодексом. Однако свободно получить персональные данные собственников из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), чтобы обратиться в суд, они не могут. За эту услугу они должны платить. Причина заключается в отсутствии договорных отношений между ними и собственниками помещений. Генеральный директор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин называет странной ситуацию, когда операторы могут выставлять платежки за капремонт, но ограничены в возможностях взыскивать долги.

Деньги на оплату выписок из ЕГРН, а также госпошлин приходится выделять из регионального бюджета, так как взносы на капремонт могут идти только на сами работы. Не все региональные бюджеты готовы нести такую нагрузку, поэтому в ряде случаев части персональных данных в судебных приказах не хватает.

Операторы капремонта используют упрощенный порядок взыскания без участия должника в судебном процессе. Они подают документы с доказательствами того, что есть задолженность, и суд выносит решение в виде судебного приказа, который одновременно является основанием для взыскания, говорит исполнительный директор Ассоциации региональных операторов капремонта Анна Мамонова. Если собственник опротестовал данный судебный приказ, заявив об отсутствии части его персональных данных в документе, то решение о вступлении приказа в силу отменяется. По словам Мамоновой, в зависимости от региона доля отмен может достигать 30–50%. На этой почве много спекуляций. Граждане оспаривают решение суда.