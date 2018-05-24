Обещают, что при передаче полномочий по организации транспортного обслуживания и тарифного регулирования перевозок, муниципалитеты без финансовой помощи не останутся

В Мурманской областной Думе состоялось рабочее совещание комитета по транспорту, дорожному хозяйству и информатизации, которое провёл Михаил Антропов. Темой обсуждения стал законопроект, вносящий изменения в региональные законы «О государственном регулировании цен на территории Мурманской области» и «Об организации транспортного обслуживания населения на территории Мурманской области», который был принят областной Думой во втором чтении в апреле 2018 года. В совещании приняли участие депутаты регионального парламента, представители профильных министерств и ведомств региона, муниципальных образований.

Законопроектом предполагается передать на муниципальный уровень полномочия по организации транспортного обслуживания и тарифного регулирования перевозок пассажиров и багажа автомобильным и городским наземным электрическим транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах муниципального образования.

- Муниципалитеты выразили своё отношение к законопроекту и направили свои предложения о том, каким видят новый закон. Некоторые уверены, что не смогут исполнять возложенные полномочия, ссылаясь на недостаток средств в местных бюджетах. Ведь нередко установленная стоимость проезда для граждан существенно отличается от экономически обоснованного тарифа. Состоялся прямой диалог между представителями регионального правительства и муниципалитетов о том, как можно компенсировать выпадающие доходы перевозчиков. Представители регионального Министерства финансов заверили, что в порядке бюджетного выравнивания муниципалитеты без финансовой помощи не останутся. Надеюсь, что мы сможем усовершенствовать законопроект, и все опасения будут сняты, - подчеркнул Михаил Антропов.