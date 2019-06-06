Обеспечение экологической безопасности российской Арктики обсудили участники круглого стола «Арктические проекты и участие общественности»

Вчера, в День эколога, который отмечается 5 июня, состоялся круглый стол на тему «Арктические проекты и участие общественности», посвящённый вопросам экологической ответственности при освоении Арктики. Организаторы встречи – Общественный совет по вопросам безопасного использования атомной энергии в Мурманской области.

Как было отмечено во время обсуждения, задача государства, бизнеса и общества – объединиться для сохранения хрупкой и уникальной природы Арктики. Правительство Мурманской области продолжит уделять большое внимание вопросам экологии, особенно проведению совместных природоохранных мероприятий, в частности, по очистке залива от затопленных и затонувших объектов, созданию особо охраняемых природных территорий, обустройству экологических маршрутов, проведению научных исследований и экологическому просвещению.

План по обеспечению экологической безопасности северных территорий и взаимодействия представителей власти, бизнес-сообществ, экологических общественных организаций Мурманской области решено обсудить на ближайшей рабочей встрече.