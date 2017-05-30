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Мурманская область. Арктика30.05.17 13:54

Обеспечение максимальной включенности граждан обязательно для успешной реализации проекта «Городская среда»

30 мая заместитель председателя Мурманской облдумы Наталия Ведищева приняла участие в заседании первой межведомственной комиссии по вопросам реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в Мурманской области, которое прошло под председательством губернатора Марины Ковтун.

В своём выступлении от имени депутатов регионального парламента Наталия Ведищева отметила, что обеспечение максимальной включенности граждан обязательно для успешной реализации проекта. Именно они должны определять облик своего двора и общественной территории. Для этого был организован сбор предложений от жителей области путем опроса-анкетирования. Также прошло консультирование населения по процедуре подачи заявок на участие.

Кроме того, по словам вице-спикера, не менее значимую роль играет организация контроля. Должно быть соответствующее информационное сопровождение, для населения должны быть доступны: проект муниципальной программы благоустройства дворовых территорий и общественных пространств, необходимые инструкции и иные документы.

– Важнейшая задача проекта – формирование системы инструментов общественного участия в принятии решений по вопросам благоустройства города.

Как отметила депутат, с этой целью было проведено общественное обсуждение проектов муниципальных программ, в том числе, и на общих собраниях собственников помещений многоквартирных домов.

– Итогом реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» должно стать создание безбарьерной инфраструктуры с продуманным дизайном, которая учитывала бы потребности всех жителей: детей, пенсионеров, пешеходов, автовладельцев, любителей спорта и людей с ограниченными возможностями, – заключила Наталия Ведищева.

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