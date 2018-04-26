Обеспеченность высокотехнологичной медицинской помощью в Мурманской области – одна из самых высоких в России

В 2017 году 6830 жителей Мурманской области получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Обеспеченность ею в регионе – одна из самых высоких в России, отметила Марина Ковтун, выступая перед депутатами областной Думы с ежегодным отчётом о работе правительства.



Марина Ковтун подчеркнула, что повышению доступности оказания медицинской помощи способствует расширение перечня цифровых услуг. Так, в прошлом году в Мурманском области проведено порядка 1700 плановых и неотложных телемедицинских консультаций для жителей отдаленных районов края, более 340 тысяч пациентов воспользовались электронной записью на прием к врачу.



Шаг за шагом в области решается проблема с очередями в поликлиниках: увеличено время их работы до 20 часов в будние дни, в субботу – до 15 часов, организованы сестринские посты среднего медперсонала, разработан алгоритм обслуживания поквартирных вызовов участковыми врачами и фельдшерами.



Кроме того, в рамках проекта «Доброжелательная поликлиника» в прошлом году для пациентов были созданы комфортные условия в Мончегорской ЦРБ, городских поликлиниках в Апатитах и Оленегорске, поликлинике № 2 в Мурманске, детской консультативно-диагностической поликлинике, детской поликлинике № 5.