Обеспечить пожарную безопасность можно только общими усилиями

На площадке регионального парламента обсудили правоприменительную практику ГУ МЧС России по Мурманской области. В мероприятии приняли участие председатель областной Думы Сергей Дубовой, руководитель ГУ МЧС России по Мурманской области Руслан Назаров, региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Дмитрий Барышев, представители Госпожнадзора, государственной инспекции по маломерным судам, Ростехнадзора, правительства региона, администрации Мурманска, бизнес-сообщества и общественных организаций.

Сергей Дубовой отметил, что деятельность в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности – общая обязанность законодательных и исполнительных органов госвласти федерального и регионального значения, поэтому в данном направлении работа ведется постоянно:

– При комитете Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции весной прошлого года была создана рабочая группа по обобщению и анализу законодательства в сфере обеспечения пожарной безопасности торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и других объектов массового пребывания людей. Дума вместе с Главным управлением МЧС России по Мурманской области, органами местного самоуправления региона были сформированы предложения по внесению изменений в федеральные нормативные правовые акты и направлены в Москву. Часть из них нашли своё отражение в проекте закона в сфере совершенствования деятельности Госпожнадзора, который пока принят только в первом чтении.

Участники совещания обсудили вопросы осуществления федерального государственного пожарного надзора, надзора в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, совершенствование нормативно-правовой базы по обеспечению безопасности людей на водных объектах, вопросы устройства площадок для расстановки пожарной техники возле объектов защиты.