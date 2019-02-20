Обхохочешься! Дмитрий Амелькин устраивает большой сольный концерт

Сегодня, 20 февраля, в 12.00 настраивайте свои радиоприёмники на 102fm, а телевизоры - на телеканал «Арктик-ТВ»!

Мурманский «Stand Up» выходит на новый уровень! Пока начинающие комики пробуют свои силы на сцене «Открытого микрофона», резидент и основатель этого движения в нашем городе Дмитрий Амелькин впервые устраивает большой сольный концерт. Об этом и многом другом он расскажет в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» расскажет в прямом эфире.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.