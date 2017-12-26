Обиженный северянин изувечил кандалакшанина и его машину

В полицию города Кандалакши поступило сообщение о повреждении автомобиля «ВАЗ-2114», припаркованного на перекрестке ул. Магистральная - ул. Полярная в п. Зеленоборский. Владелец 1981 года рождения, обратившийся за помощью, рассказал, что злоумышленником и ему нанесены телесные повреждения. Нападавший избил его и сломал нос.

Сотрудники уголовного розыска, опросив потерпевшего, выяснили, что он оценивает нанесенный транспортному средству материальный ущерб в 65 тысяч рублей, у машины оторвана одна из дверей, разбиты фары. К умышленному повреждению чужого имущества причастен мужчина, с которым он поссорился возле кафе. Злоумышленник попросил подвезти, потерпевший отказался и уехал. Когда он позже остановился на перекрестке, выяснилось, что злоумышленник, посчитавший конфликт не исчерпанным, двигается следом в такси. Оба мужчины вышли из транспортных средств, между ними завязалась драка. Потерпевший, получив травмы, скрылся с места происшествия. Злоумышленник принялся наносить удары по его машине.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был установлен. 28-летний мужчина задержан полицейскими. В содеянном он признался.

По факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 167 УК РФ «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту причинения телесных повреждений возбуждено уголовное дело по ст.112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.