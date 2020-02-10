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Мурманская область. Арктика10.02.20 15:10

Обладателем гран-при фестиваля солдатской песни стал Роман Захарцев из Высокого

В минувшие выходные в Оленегорске собрались участники 24-го областного фестиваля солдатской песни «С боевыми друзьями встречаюсь, чтобы памяти нить не прервать…».

Ежегодно фестиваль становится местом встречи боевых друзей. Из городов и посёлков, военных гарнизонов области съезжаются ветераны Афганистана и те, кто хочет выразить им своё уважение и благодарность. В этом году творческое состязание посвящено 31-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Открылся фестиваль митингом и возложением цветов к мемориалу «Памяти павших ради живых» в Оленегорске.

Гостей и участников фестиваля приветствовал заместитель губернатора Мурманской области Роман Дурягин. В своем выступлении он отметил, что фестиваль солдатской песни – это яркий пример сохранения исторической памяти.

«У этого фестиваля особый смысл – он проходит в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, – подчеркнул Роман Дурягин. – Наш фестиваль солдатской песни – это фестиваль с особым характером, потому что песни фестиваля – они со своей историей, они про то непростое и сложное время, которое выпало на долю молодых ребят».

На площадках конкурса выступили более 30 творческих коллективов и отдельных исполнителей – солисты, ансамбли и авторы-исполнители из городов и поселков Мурманской области.

Обладателем гран-при фестиваля солдатской песни стал старший лейтенант Роман Захарцев, исполнивший песню «Курск» о подводниках.

В номинации «Авторы-исполнители песен собственного сочинения» диплом I степени вручен мурманской вокальной группе «Дежурный караул».

В номинации «Солисты» диплом I степени завоевала Екатерина Лукина из Оленегорска – 2. В специальной номинации, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, лучшим признан Александр Кочич из Сербии. Обладателем специального приза от общественного жюри стал Олег Ширякин из поселка Спутник. Дипломы второй степени в номинации «Ансамбли» достались коллективам «Форс-мажор» из Алакуртти и «Личное время» из Оленегорска-2.

В театрализованном гала-концерте приняли участие лауреаты и победители конкурсной программы, а также специальные гости – группа «Бачи» из Барнаула и Александр Кочич из Сербии. В дни фестиваля работали интерактивная выставка «На посту памяти. Пост-2» и выставка военной техники, вооружения, предметов быта, амуниции. Была организована реконструкция событий Великой Отечественной войны и показательные выступления мобильной роты, сообщает управление по взаимодействию со СМИ.

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