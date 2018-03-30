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Мурманская область. Арктика30.03.18 15:15

Обладателем Гран-при регионального конкурса «Мы играем джаз» стал Галимон Владислав (электрогитара), учащийся Детской музыкальной школы им. Э.С. Пастернак г.Североморска

27 и 28 марта в детской музыкальной школе имени Э.С. Пастернак города Североморска состоялся VII регионального конкурса «Мы играем джаз», в котором приняли участие 28 солистов – инструменталистов и 10 инструментальных ансамблей.

Джазовые произведения учащимися школ искусств и студентами колледжа искусств были исполнены на фортепиано и синтезаторе, флейте, домре и баяне, саксофоне и скрипке, маримбе и металлофоне, гитаре и электрогитаре.

Классические джазовые произведения зарубежных композиторов и произведения российских композиторов прозвучали в стилях блюза, буги, рэгтайма, босса-новы, баллады, свинга, фьюжн…

Жюри регионального конкурса в составе ведущих преподавателей колледжа искусств специальности «Музыкальное искусство эстрады» (Лебедева Е.В., Скороходов А.В., Воронова Е.В., Ценнер Г.В., Крупский А.П.) определило победителей конкурса.

Обладателем Гран-при стал Галимон Владислав (электрогитара), учащийся Детской музыкальной школы им. Э.С. Пастернак г. Североморска, класс преподавателя М.В. Семяшкина;

Дипломами I степени награждены учащиеся:

- Найденова Мария (фортепиано), детская музыкальная школа им. Э.С. Пастернак г. Североморска;

- Даньшина Ксения (флейта), детская школа искусств № 1 г. Кандалакши; Быстрова Евгения и Башко Зинаида (флейта), детская музыкальная школа

№ 5 г. Мурманска;

- эстрадно-джазовый ансамбль Мурманского колледжа искусств, класс преподавателя В.В. Чистякова;

- эстрадно-джазовый ансамбль «Jazz Cake» колледжа искусств, класс преподавателя Е.В. Вороновой.

Специальными дипломами «Лучший концертмейстер» награждены:

- Д.В. Бурнатов и Четверкин Кирилл, преподаватель и учащийся детской музыкальной школы им. Э.С. Пастернак г. Североморска;

- Ю.В. Кучина и Артём Засуха, преподаватель и учащийся детской музыкальной школы № 5 г. Мурманска.

Специальным дипломом «За лучшую импровизацию» отмечен С.А. Лермонтов, преподаватель детской музыкальной школы № 5 г. Мурманска.

Участники конкурса «Мы играем джаз» - учащиеся и преподаватели детских школ искусств, члены жюри отметили актуальность и перспективность данного конкурса и выразили слова благодарности коллективу и администрации детской музыкальной школе им. Э.С. Пастернак за высокий уровень организации и проведения VII регионального конкурса «Мы играем джаз».

 

Комментарии

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