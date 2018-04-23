В минувшие выходные на сцене Мурманского областного Дворца культуры и народного творчества им. С.М. Кирова прошел областной конкурс среди девочек «Очаровашка-2018», посвященный 110-летию со дня рождения писателя Николая Носова. В мероприятии приняли участие юные северянки из городов Мурманск, Оленегорск, Полярные Зори, Кола, Кандалакша, поселка Ревда и села Тулома.

Визитная карточка «Давайте познакомимся» позволила девочкам рассказать о себе, своих увлечениях и достижениях. Во время творческого конкурса «Незнайка ищет таланты» северянки исполнили зажигательные танцы, спели песни и прочитали стихотворения. Конкурс-дефиле «Добро пожаловать в цветочный город!» удивил членов жюри и зрителей калейдоскопом ярких нарядов, сделанных собственноручно. На сцену вышли участницы в костюмах Цветика-семицветика, Капельки, Девочки-хризантемы, Радуги цветов, Солнышка и Конфетного букета.

Накануне конкурса завершилось голосование на Приз зрительских симпатий, обладательницей которого стала Анна Деревягина из Ревды. Приз независимого жюри, воспитанников филиала Нахимовского военно-морского училища Министерства обороны Российской Федерации г. Мурманска, получила Злата Жигулина из Оленегорска.

Ни одна девочка не ушла с конкурса без награды. В номинации «Фантазия-2018» победу одержала Алина Харенко из Колы, «Умница-2018» - Милана Иванова из Туломы, «Модница-2018» - Алиса Софиян из Мурманска, «Обаяние-2018» - Ульяна Шаманская из Кандалакши, «Улыбка-2018» - Елизавета Артамонова из Мурманска, «Артистичность-2018» - Анна Марфидина из Оленегорска.

Звание «II Вице-Очаровашка» присудили Анне Деревягиной из Ревды, а «I Вице-Очаровашка» - Арине Струфелевой из Полярных Зорей. Обладательницей главного приза - звания «Очаровашка-2018» стала Злата Жигулина из Оленегорска.