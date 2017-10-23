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Мурманская область. Арктика23.10.17 16:43

Обладательницей Гран-при областного конкурса молодых исполнителей патриотической песни «Россия молодая» стала Елизавета Марочкина

В минувшее воскресенье в Мончегорске прошел областной конкурс молодых исполнителей патриотической песни «Россия молодая». В этом году в конкурсе приняли участие 43 солиста и 22 ансамбля из Мурманска, Апатитов, Кандалакши, Ковдора, Мончегорска, Заозерска, Оленегорска, Полярных Зорь, Североморска, поселков Африканда, Ёнский, Зеленоборский, Молочный, Никель и села Териберка.

Обладательницей диплома Гран-при конкурса стала Елизавета Марочкина из Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».

В номинации «Солисты – женский вокал» в возрастной категории «12-14 лет» диплом лауреата II степени вручен Юлии Буланкиной из Кировского городского Дворца культуры, диплом лауреата III степени – Елизавете Красиной из заозерского Центра дополнительного образования детей, диплом I степени – Анне Андросенковой из Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия».

В номинации «Солисты – мужской вокал» в возрастной категории «12-14 лет» дипломом лауреата II степени награжден Илья Стрельцов из оленегорского Центра культуры и досуга «Полярная звезда», дипломом II степени – Дмитрий Караневич, участник вокальной студии «Браво» Кировского городского Дворца культуры.

В номинации «Солисты – женский вокал» в возрастной категории «15-18 лет» дипломов лауреата II степени удостоены Анастасия Филимонова, участница ансамбля солистов «Бельканто» Мончегорского городского центра культуры, и Алиса Варушина, воспитанница вокальной студии «Браво» Кировского городского центра культуры, диплома лауреата III степени – Полина Костина, ученица вокальной студии «Браво» Кировского городского центра культуры.

В номинации «Солисты – мужской вокал» в возрастной категории «15-18 лет» дипломами лауреата III степени были награждены Руслан Варфоломеев из североморского Дворца культуры «Строитель» и Владислав Зайшлым, солист ансамбля эстрадной песни «Тоника» североморского Дворца культуры «Строитель».

В номинации «Солисты – женский вокал» в возрастной категории «19-35 лет» обладательницей диплома лауреата II степени стала Анастасия Подвиженко из североморского Дворца культуры «Строитель», диплома лауреата III степени – Ирина Евшакова из оленегорского Центра культуры и досуга «Полярная звезда», диплома I степени – Мария Рачинская, солистка ансамбля эстрадной песни «Тоника» североморского Дворца культуры «Строитель», диплома II степени – Анастасия Золотарева из североморского Дворца культуры «Строитель», диплома III степени – Кристина Смирнова из Териберского Дома культуры.

В номинации «Солисты – мужской вокал» в возрастной категории «19-35 лет» дипломом I степени награжден Вячеслав Пономарев, дипломом II степени – Алексей Габаин из Апатитского городского Дворца культуры им. В.К. Егорова

В номинации «Руководители – женский вокал» в возрастной категории «19-35 лет» диплом лауреата I степени был вручен Алене Адамсон из североморского Дворца культуры «Строитель», диплом I степени – Розе Афауновой из ковдорского Городского Дворца культуры.

В номинации «Руководители – мужской вокал» в возрастной категории «19-35 лет» дипломом лауреата II степени награжден Антон Кондратьев из Культурно-спортивного центра поселка Ревда.

В номинации «Ансамбли – женский вокал» в возрастной категории «до 16 лет» диплома лауреата II степени был удостоен народный самодеятельный коллектив ансамбль солистов «Каприз» ковдорского городского Дворца культуры, диплома II степени – образцовый детский коллектив вокальный ансамбль «Фантазия» Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия», диплома III степени – младшая группа народного самодеятельного коллектива «Каприз плюс» ковдорского Городского Дворца культуры.

В номинации «Ансамбли – мужской вокал» в возрастной категории «до 16 лет» диплом лауреата I степени вручен дуэту Ивана Балкова и Богдана Тарасова, участникам образцового самодеятельного коллектива «Эстрадная вокальная студия» Зененоборского центрального Дома культуры.

В номинации «Ансамбли – смешанный состав» в возрастной категории «до 16 лет» дипломом лауреата I степени был награжден образцовый самодеятельный коллектив ансамбль эстрадной песни «Фортуна» Мончегорского городского центра культуры.

В номинации «Ансамбли – женский вокал» в возрастной категории «от 16 лет» диплома лауреата I степени удостоен ансамбль солистов эстрадной песни «Все звезды» североморского Дворца культуры «Строитель», диплома лауреата II степени – вокальный ансамбль «Арт-каприз» североморского Центра досуга молодежи.

В номинации «Малые формы – женский вокал» в возрастной категории «от 16 лет» обладателем диплома лауреата II степени стало трио ансамбля эстрадной песни «Тоника» североморского Дворца культуры «Строитель», дипломов лауреата III степени – квартет народного самодеятельного коллектива вокального ансамбля семейного творчества «Родные люди» Культурно-спортивного центра поселка Ревда и вокальное трио «Арт-каприз» североморского Центра досуга молодежи, диплома III степени – вокальный ансамбль «Берегиня» Териберского Дома культуры.

В номинации «Ансамбли – мужской вокал» в возрастной категории «от 16 лет» диплом III степени вручен трио Евгения Кондратьева, Александра Ширшова и Антона Кондратьева, участникам народного самодеятельного коллектива вокального ансамбля семейного творчества «Родные люди» Культурно-спортивного центра поселка Ревда.

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